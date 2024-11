"Cambiare l'Audience per favorire un'equa distribuzione pubblicitaria". Il focus di "Nostalgia di Futuro""

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà Audience il tema della 16a edizione di Nostalgia di Futuro, l'evento che ricorda lo storico presidente FIEG Giovanni Giovannini che si terrà lunedì 18 novembre dalle 15.00 alle 17.00 presso Spazio Europa, gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La scelta

Quest’anno la scelta è ricaduta sull’audience perché si prevede un aumento del 4% degli investimenti pubblicitari attribuibili alla Total audience. “ La misurazione dell’audience in Europa deve adattarsi alle mutevoli abitudini di consumo dei media e ai progressi tecnologici. - dice Franco Siddi (Presidente CRTV - TV2000 - TuttiMedia /cons. FIEG) - Il nostro evento 'Nostalgia di Futuro' anticipa i passaggi cruciali del cambiamento. Le norme Europee approvate (DSA, DMA, MFA,) tutelano libertà di mercato, pluralismo e concorrenza, ma bisogna garantire la sostenibilità economica di tutti i media per innovare e sostenere servizi di interesse generale e universalmente accessibili. Questo vale per il servizio pubblico. Il resto deve poter vivere dal mercato in una competizione regolata e trasparente ”.

Un percorso condiviso

Alle sue parole si uniscono quelle del direttore generale Fieg, Fabrizio Carotti: “ L’efficiente allocazione delle risorse pubblicitarie si basa sulla condivisione delle regole fra gli editori ed il mercato: la scelta di costituire Audicom, un unico JIC per carta e digitale, dimostra come un percorso comune e condiviso possa portare benefici per tutti gli stakeholder. L’equilibrio fra i diversi media e le garanzie per un mercato che sappia valorizzare tutte le esperienze è sicuramente un obiettivo da perseguire, gli approfondimenti previsti da questo incontro forniranno un contributo importante ”.

L’audience di YouTube