Le rivelazioni della figlia di Mancini sulla sua malformazione al volto. Il padre: "Orgoglioso di te"

A destra Camilla Mancini negli studi del programma di tv 2000 condotto da Paola Salluzzi (a sinistra9 dove ha presentato il suo libro e raccontato la sua storia

Ascolta ora 00:00 00:00

Solo un mese fa iniziava per Camilla Mancini, 27 anni, figlia dell'ex c.t dell'Italia Roberto, la sua nuova rinascita, grazie all'uscita del suo primo romanzo: "Sei Una Farfalla" (Mondadori). Un lavoro lungo, fatto non soltanto sulla scrittura ma su se stessa e sui problemi che ogni ragazza, soprattutto nel periodo dell'adolescenza affronta, ma che lei in particolare hanno ceato profonde cicatrici.

Le ferite di "Celeste"

Nel libro, la protagonista Celeste, che può ben essere definita il suo alter ego, racconta, in maniera toccante e profonda, temi delicati e importanti come il bullismo: " Una ferita che ho conosciuto da bambina .- ha spiegato postando una storia sul suo profilo Instagram - Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore" .

La ragazza ha poi aggunto: " Il bullismo è una piaga sociale, lascia una cicatrice emotiva profondissima e ci sono ragazzi che ancora oggi si tolgono la vita per colpa dei bulli. Grazie a tutti per l'affetto che mi state dimostrando, è un dono che non mi aspettavo, che custodisco con gratitudine ".

Di cosa soffre Camilla

La ragazza è nata, per problemi durante il parto, con una paresi facciale. Una cosa che si può solo immaginare quanto possa averla segnata, ma che lei ha saputo raccontare con grandissimo coraggio. Le sue parole durante il programma: "L'ora Solare" condotto da Paola Salluzzi negli studi di Tv 2000 dove, nella sua prima intervista televisiva, ha spiegato cosa ha dovuto vivere in prima persona e come quel dolore è stato l'ispirazione per il suo libro.

" Un problema durante il parto, mi ha fatto nascere con una paresi facciale che mi ha causato asimmetria al viso, il lato destro ha un movimento ridotto rispetto al sinistro ".

L'orgoglio di papà Roberto

Il papà Roberto Mancini è intervenuto dicendosi: " Veramente orgoglioso " per quanto raccontato ma soprattutto vissuto e ora finalmente superato, dalla figlia. Camilla con grande coraggio non si è mai commossa in studio mentre ha raccontato il suo passato, lo ha fatto solo quando è arrivato il messaggio del papà a sorpresa.