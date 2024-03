La capsule collection di Macron ed Esercito: tra stile, eleganza e Made in Italy

Il "fascino della divisa" da sempre rimane immutato e quello delle Forze armate italiane è uno dei nostri orgogli nazionali. Un vero brand che nel tempo si è evoluto fino a diventare "stile". Partendo da questo assunto nasce la prima "Capsule Collection" nata dal co-brandig del marchio Macron ed Esercito italiano.

La presentazione

La linea è stata presentata all’interno del Palazzo Ducale di Modena, prestigiosa sede dell’Accademia Militare alla presenza di Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, del Generale di Brigata Francesco Greco, Vice-Capo Reparto Affari Generali dell’Esercito e del Tenente Colonnello Angelo Carusone, Capo Divisione Brand & Media di Difesa Servizi SpA e comprende una serie di capi per il running, il training e il tempo libero.

La collezione

Canotte e t-shirt con ampia scelta di colori (grigio chiaro e scuro, giallo ocra, azzurro, bianco e nero, acqua marina); short, maglie a collo alto, felpe che abbinano nero e giallo fluo per gli uomini, nero e corallo per le donne. Tutti i capi sono caratterizzati da grafiche ricercate e realizzati con tessuti high-tech, pratici, confortevoli e altamente performanti. All’interno della collezione anche alcune t-shirt con grafica tricolore declinata in più forme e realizzate in cotone sostenibile.

La collaborazione "Made in Italy"

Si tratta di un primo passo di quella che vuole essere una collaborazione duratura al servizio delle esigenze tecniche e di performance degli atleti dell’Esercito. Ma non solo, nell’ambito delle attività di licensing, la policy dell’Esercito Italiano prevede l’accostamento del proprio brand ad aziende italiane per accrescere il posizionamento e il value del marchio con lo scopo di entrare nei cuori dei giovani attraverso iniziative di marketing.

I brand delle Forze Armate