Ragazza 18enne scomparsa da villaggio turistico: giallo a Carovigno

Sono in corso ricerche a tappeto per rintracciare Mariia Buhaiova, una ragazza ucraina di 18 anni scomparsa nella serata di venerdì 4 luglio dal villaggio turistico Meditur di Carovigno, in provincia di Brindisi. La giovane si trovava in Italia per uno stage legato ai suoi studi universitari nel settore della ricezione turistica e avrebbe dovuto terminare l’esperienza lavorativa proprio sabato. Mariia, alta circa 1 metro e 75, di corporatura minuta e con scarsa conoscenza della lingua italiana, ha compiuto 18 anni da pochi giorni. Da quel momento non si hanno più notizie e le sue tracce sembrano essersi perse tra Pennagrossa e Specchiolla, località costiere nei pressi della struttura dove alloggiava.

Ricerche senza sosta: droni, mezzi navali e volontari in campo

Le operazioni di ricerca sono in corso senza sosta, coordinate dai carabinieri di Carovigno e San Vito dei Normanni. Sono impiegati droni, imbarcazioni delle Leghe Navali di Specchiolla e Torre Santa Sabina, squadre di terra e volontari, tra cui anche personale della Croce Rossa. La prefettura di Brindisi, che segue da vicino il caso, ha convocato per lunedì un tavolo operativo per fare il punto della situazione e degli sviluppi investigativi.

Le piste al vaglio: non si esclude l’allontanamento volontario

I militari stanno analizzando tabulati telefonici e le celle agganciate dal cellulare della ragazza per ricostruire eventuali spostamenti. Non è esclusa l’ipotesi di un allontanamento volontario: Mariia, infatti, avrebbe dovuto fare ritorno in Ucraina al termine dello stage. Gli investigatori valutano anche la possibilità che abbia scelto di non rientrare, forse a causa del conflitto che da anni affligge il suo Paese d’origine.

I genitori avvisati tramite canali diplomatici

I genitori della giovane, che si trovano in Ucraina, sono stati informati immediatamente. La prefettura ha fatto sapere che sono costantemente aggiornati sugli sviluppi, anche grazie al coinvolgimento dei canali diplomatici internazionali.

Appelli e segnalazioni sui social

Tra i primi a lanciare l’allarme è stato il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, che ha condiviso un post con la foto della ragazza, invitando chiunque la vedesse a contattare i carabinieri. Il post ha ricevuto decine di commenti, tra cui alcune segnalazioni di avvistamenti compatibili: una giovane bionda, simile a Mariia, sarebbe stata vista tra Torre Santa Sabina e Carovigno proprio nella fascia oraria della scomparsa. Le testimonianze sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno anche visionando le telecamere di sorveglianza della zona e monitorando fermate di autobus e stazioni ferroviarie.

Un precedente risolto nel 2023

Il caso di Mariia richiama alla mente un episodio simile avvenuto due anni fa, quando una ragazza di 12 anni di Carovigno era scomparsa a Bari durante una giornata di shopping con la madre. Dopo 48 ore di ricerche, fu ritrovata sana e salva a casa di un amico a Casamassima.

L’appello

Le autorità

rinnovano l’invito alla popolazione a fornire ogni. Chiunque abbia visto o abbia notizie suè pregato di contattare immediatamente i carabinieri della zona.