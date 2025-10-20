Il Ceo di Enel Flavio Cattaneo premiato negli Stati Uniti per la sua leadership

Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, insignito a Washington di un premio per la sua leadership manageriale nell’ambito delle celebrazioni per il 50º anniversario della National Italian American Foundation (NIAF).

L’onorificenza è stata conferita in occasione del gala annuale della NIAF, una delle più autorevoli organizzazioni americane dedicate alla promozione della cultura e delle eccellenze italiane negli Stati Uniti. La premiazione ha voluto valorizzare la lunga carriera di Cattaneo nei settori strategici dell’economia e, in particolare, il suo ruolo alla guida del gruppo Enel, oggi tra i protagonisti globali della transizione energetica.

Il ruolo di Enel nella transizione energetica

Sotto la guida di Cattaneo, Enel ha rafforzato il proprio posizionamento internazionale: il gruppo è oggi presente in 28 Paesi, su 5 continenti, e gestisce una rete elettrica che si estende per 1,9 milioni di chilometri. La capacità installata complessiva del gruppo si aggira intorno ai 91 Gigawatt, un dato che testimonia l'impegno verso l’energia sostenibile e l'innovazione tecnologica.

Un gala per celebrare l’eccellenza italiana

L’evento di Washington ha riunito oltre 2.500 ospiti, tra cui rappresentanti delle istituzioni italiane e americane, figure del mondo economico, culturale e scientifico. Alla cerimonia sono intervenuti, attraverso videomessaggi, anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando l'importanza dell'occasione per i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

Riconoscimenti a grandi nomi dell’eccellenza italiana

Oltre a Flavio Cattaneo, sono stati premiati diversi esponenti del panorama industriale e culturale italiano:

Andrea Bocelli , che ha ricevuto il “Lifetime Achievement Award in Entertainment” e si è esibito regalando al pubblico un’intensa performance;

, che ha ricevuto il “Lifetime Achievement Award in Entertainment” e si è esibito regalando al pubblico un’intensa performance; John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari;

presidente di Stellantis e Ferrari; Roberto Cingolani , CEO di Leonardo;

, CEO di Leonardo; Stefano Antonio Donnarumma , CEO di FS Italiane;

, CEO di FS Italiane; Kamel Ghribi , presidente di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato;

, presidente di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato; Doug Leone , partner di Sequoia Capital;

, partner di Sequoia Capital; Katia Passerini, presidente della Gonzaga University.

La NIAF: 50 anni di legame tra Italia e USA

Fondata nel 1975, la National Italian American Foundation rappresenta una comunità di oltre 20 milioni di cittadini statunitensi di origine italiana. Da mezzo secolo, la fondazione si impegna nel rafforzare i legami culturali, economici e sociali tra i due Paesi, assegnando ogni anno riconoscimenti a figure che si distinguono per la promozione del “made in Italy” nel mondo.

Tra i nomi celebri premiati negli anni passati figurano icone del cinema, della moda e dello spettacolo come Giorgio Armani, Al Pacino, Martin Scorsese, Sophia Loren e Frank Sinatra.

Una celebrazione dei valori condivisi

La cerimonia di quest’anno ha ribadito non solo l’importanza del contributo italiano nella scena internazionale, ma anche il valore dei legami profondi tra Italia e Stati Uniti, fondati su una storia comune, radici culturali forti e una

visione condivisa del futuro. Il riconoscimento a Flavio Cattaneo si inserisce in questo contesto, premiando non solo il manager, ma anche l’azienda che rappresenta e l’Italia industriale e sostenibile che guarda al mondo.