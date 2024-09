Questo tiktoker ha fatto "sparire" i cetrioli in Islanda: la ricetta che fa impazzire tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Trovare cetrioli in Islanda è diventata un'impresa impossibile e la colpa non è del freddo. All'origine della mancanza di cetrioli sui banchi dei supermercati islandesi e nei mercati contadini locali c'è un tiktoker, Logan Moffitt, meglio conosciuto come Cucumber guy (l'uomo del cetriolo, ndr). Il giovane creator canadese realizza ricette a base di cetrioli e alcuni suoi video sono diventati virali sui social network, tanto da provocare un'impennata nell'acquisto di questo ortaggio. Una vicenda surreale che è finita addirittura sulle pagine del New York Times.

Contrariamente a quanto si possa pensare i cetrioli in Islanda sono largamente consumati. La produzione annuale di cucurbitacee è più che sufficiente a soddisfare la domanda dei consumatori locali, ma durante le ultime settimane di agosto questo tipo di ortaggio è andato letteralmente sold out nei negozi delle città islandesi per colpa di una video ricetta pubblicata da Logan Moffitt a base di olio di sesamo, aceto di riso, salsa di soia, aglio e peperoncino.

La denuncia degli agricoltori islandesi

La denuncia è arrivata dagli agricoltori islandesi che - interpellati dalla Bbc sull'insolito fenomeno - hanno spiegato che non riescono a soddisfare la crescente domanda di cetrioli da parte dei consumatori locali. Kristín Linda Sveinsdóttir, direttrice marketing dell'associazione degli agricoltori islandesi Horticulturists' Sales Company (SFG), ha confermato che trovare cetrioli in Islanda in questo periodo è diventato quasi impossibile e che i rivenditori locali stanno facendo fatica a tenere il passo con la crescente richiesta anche di altri ingredienti utilizzati dal tiktoker nelle sue ricette. E a giudicare dai numeri raggiunti da Logan Moffitt con i suoi video su TikTok credergli non è difficile.

Chi è il tiktoker Cucumber guy

" A volte basta mangiare un cetriolo intero... ", è la frase con la quale cucumber guy esordisce sempre nei suoi video, tiktok nei quali realizza esclusivamente insalate di cetriolo fresco con l'aggiunta di ingredienti sempre diversi. Il giovane tiktoker canadese non utilizza i fornelli ma solo una mandolina per affettare gli ortaggi e un contenitore dove condire l'insalata. Uno stile che ha conquistato migliaia di follower, che hanno incominciato a seguirlo in massa, facendogli raggiungere visualizzazioni record. I numeri parlano da soli: undici milioni di persone hanno visualizzato il video dell'insalata di cetriolo con formaggio spalmabile, cheddar e cipolla; dieci milioni quello dei cetrioli con salame e salsa barbecue.

L'influenza dei social sulle vendite

Proprio questo impressionante giro di visualizzazioni ha portato al collasso il mercato della produzione di cetrioli in Islanda, paese nel quale, a quanto pare, si trova la maggior parte dei suoi follower.

È la prima volta che ci imbattiamo in qualcosa del genere"

, ha affermato Sveinsdóttir, aggiungendo che lasu TikTok ha raddoppiato anche le vendite di ingredienti secondari come olio di sesamo, spezie e salse varie, che in Islanda non hanno una larga distribuzione. Ora che l'estate è agli sgoccioli agricoltori e rivenditori sperano di tirare un po' il fiato sempre che Cucumber guy non decida di cambiare l'ingrediente principale delle sue ricette.