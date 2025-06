Chi è Bill Miller, il super ospite di Bezos arrivato a Venezia con il suo Yacht da 70 milioni di dollari

Tra gli yacht di lusso attraccati in questi giorni a Venezia in vista delle nozze dell’anno – quelle tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez – uno in particolare ha attirato l’attenzione: Arience, un’imbarcazione da 60 metri, valutata circa 70 milioni di dollari, avvistata davanti alla Punta della Dogana, nel Bacino San Marco. A bordo c’è Bill Miller, uno dei nomi più influenti della finanza americana, figura chiave nella storia stessa di Amazon e amico di lunga data del suo fondatore, Jeff Bezos. Ma chi è esattamente Bill Miller e perché la sua presenza alle nozze ha un significato che va ben oltre il semplice gossip?

Un maestro dell’investimento “contrarian”

Nato nel 1950 in North Carolina, William H. Miller III – conosciuto semplicemente come Bill Miller – è uno degli investitori più celebri e rispettati di Wall Street. Laureato in economia al Washington & Lee University e con un MBA ottenuto alla Johns Hopkins University, Miller ha costruito la sua carriera nel mondo degli investimenti lavorando per Legg Mason, dove ha gestito per anni il Value Trust Fund.

È entrato nella leggenda della finanza per un’impresa quasi impossibile: dal 1991 al 2005 è riuscito a battere per 15 anni consecutivi l’indice S&P 500, cosa che nessun altro gestore di fondi è riuscito a fare con continuità simile. La sua strategia si è sempre distinta per essere “contrarian”, ovvero in controtendenza rispetto ai mercati, basata sulla convinzione che le occasioni migliori si trovino dove gli altri non guardano – o hanno già voltato le spalle.

Il primo a credere in Amazon

Nel 1997, quando Amazon era ancora poco più di una startup con una manciata di dipendenti, Miller investì 250.000 dollari nella società. Quell’investimento, considerato da molti folle all’epoca, si rivelò geniale: anni dopo, il valore delle sue azioni Amazon ha superato i 3 miliardi di dollari. Non solo: Miller è stato uno dei pochissimi investitori a difendere pubblicamente Amazon anche nei momenti più critici, come durante la bolla delle dot-com dei primi anni 2000.

Non sorprende, quindi, che il suo nome compaia tra i circa 200 invitati selezionati per partecipare alla tre giorni di celebrazioni in Laguna per le nozze tra Bezos e Sánchez, in programma dal 26 al 28 giugno 2025.

Un miliardario fuori dagli schemi

Ma l’intuito di Miller non si è fermato ad Amazon. Ha investito presto anche in Bitcoin, sostenendo la criptovaluta pubblicamente quando ancora era vista con grande scetticismo da parte del mondo finanziario tradizionale. Ha dichiarato in passato di aver destinato oltre il 50% del proprio patrimonio a criptovalute in alcuni periodi, mostrando ancora una volta la sua inclinazione a rischiare su ciò che altri evitano.

Dopo aver lasciato Legg Mason nel 2016, Miller ha fondato la propria società di investimento, Miller Value Partners, continuando a gestire fondi secondo la sua filosofia originale. Il suo patrimonio personale è oggi stimato in diversi miliardi di dollari.

Filantropia e vita privata

Oltre alla carriera finanziaria, Miller è anche un importante filantropo. Ha donato decine di milioni di dollari, in particolare alla Johns Hopkins University, per programmi accademici e di ricerca. È anche appassionato di yachting e possiede non solo l’Arience, ma anche un altro yacht ancora più grande: l’Utopia da 71 metri. Non manca nemmeno il jet privato.

Figura riservata ma carismatica, Miller ha sempre mantenuto un basso profilo pubblico rispetto ad altri miliardari, ma la sua influenza nel mondo degli investimenti resta

. La sua presenza al matrimonio di Jeff Bezos non è solo quella di un invitato di prestigio, ma anche quella di uno dei pochi uomini che ha davverosulla storia di Amazon fin dal suo esordio.