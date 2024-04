"Ci prendiamo cura di te", il progetto sanitario della Fondazione Francesca Rava

È dal 2000 che la Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS è in prima linea per portare un aiuto concreto all'infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo. Quest'anno partecipa alla XIII edizione del MIA Photo Fair in qualità charity partner presentando ANOTHER WORLD_Triple Layer Art, il progetto creativo del grande artista Marco Salom, a cura di Clelia Patella e realizzato con la Galleria Votto.

Di cosa si tratta

Another World_Triple Layer Art è la scoperta di un mondo nuovo, un futuro raggiungibile, magari con un viaggio interplanetario, dove esseri umani e natura possono finalmente vivere in una perfetta simbiosi. L'ambizioso e visionario progetto è stato ideato da Marco Salom, storico volontario della Fondazione Francesca Rava che dal 2010 ha effettuato 4 missioni in Haiti, realizzando a sostegno della Fondazione il documentario HAITI, programmato nei maggiori festival cinematografici, tre videoclip musicali e molteplici spot televisivi.

Questo nuovo lavoro, in cui idealmente la natura dialoga e si integra con gli esseri umani in perfetta simbiosi, partecipa al MIA Photo Fair, e le opere serviranno a sostenere il progetto "Ci prendiamo cura di te", che risponde alla povertà sanitaria e di assistenza alla salute, anche mentale, di bambini, adolescenti e donne in Italia.

Le donne viste da Marco Salom

Creativo, regista, visual artist, fotografo e compositore musicale, in 30 anni di carriera trascorsa tra Milano, Roma e Los Angeles, Solom ha prodotto e diretto innumerevoli music video e docu-film con i più grandi artisti: Ligabue, Elisa, Skin, Jovanotti, solo per citarne alcuni. Ha collaborato anche con molti artisti del panorama cinematografico tra i quali: Luca Argentero, Claudia Gerini, Carolina Crescentini e Sylvester Stallone.

Ha realizzato nel 2021 l'opera visiva esposta al Padiglione Italia di Expo Dubai, un'installazione immersiva di suoni e immagini, su uno schermo lungo 27 metri, ispirata al tema della bellezza. La stessa che ora riporta in questo nuovo importante lavoro realizzato a fin di bene, dove la fotografia si fonde con la visionarietà della post-produzione digitale anche attraverso l'intelligenza artificiale e con l’arte pittorica. Pennellate di colore e suggestivi punti luce, creati con acrilici e oro 24k, che si alternano in modo delicato dando risalto sulle opere. Una tecnica esclusiva che l’artista ha denominato triple layer art.

Le opere presentate in questa mostra colgono l'essenza di un viaggio metaforico e trasformativo, dove il difficile percorso del dolore e della fragilità trova una riparazione simbolica nella bellezza e nella resilienza dell'oro, cosi come la suggestiva tecnica Kintsugi ripara con eleganza ciò che apparentemente è perduto. I principali soggetti sono figure femminili, bellissime. Donne forti, che hanno superato grandi ostacoli, e ne portano fiere i metaforici segni sulla pelle.

"Ci prendiamo cura di te"

Il progetto di Fondazione Francesca Rava Ci prendiamo cura di te mette al centro la salute, anche quella mentale, dei più poveri, un problema di massima urgenza nel nostro attuale mondo. Secondo i dati Istat, nel 2021, i minori in povertà assoluta sono quasi 1 milione e 400 mila (pari al 14,2%). "Ci prendiamo cura di te" è un progetto volto a intercettare e prevenire il disagio sociale, economico e sanitario dei bambini, ragazzi e delle donne accolti in strutture con cui la Fondazione collabora sul territorio italiano, aiutandoli ad accedere a visite mediche specialistiche non coperte dal SSN o con lunghe liste d’attesa.

Il progetto prevede inoltre, incontri di formazione per gli educatori delle strutture che accolgono i minori e la realizzazione di laboratori e attività educative e sanitarie, con l’obiettivo di prevenire e combattere questo disagio.