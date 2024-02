Cicatrice francese, Agcom chiede a TikTok di eliminare i video sulla sfida

Si torna a parlare della sfida social chiamata "Cicatrice francese" che consiste nell'infliggersi delle micro-lesioni sulla pelle pizzicando con forza una porzione di epidermide fra le dita. Arriva oggi la notizia di un'azione decisiva di Agcom, che ha chiesto a TikTok, uno dei principali social sfruttati dai giovani, di eliminare tutti i video a riguardo. Non si è fatta attendere la risposta del social cinese, che ha eliminato i filmati ancora presenti sulla piattaforma, così che nessun giovane possa più consultarli.

Cos'è la Cicatrice francese

Si tratta dell'ennesima challenge in voga fra i giovanissimi, che amano dare spettacolo sui social e uniformarsi al gruppo. Le tumefazioni provocate pizzicando con forza la pelle sul viso dovrebbero rievocare le ferite riportate dai criminali francesi, che i ragazzini credono di emulare. Chi partecipa alla sfida social mostra poi i lividi con orgoglio.

Una moda pericolosa, perché certe lesioni possono risultare anche permanenti, o provocare danni peggiori. A partecipare alla challenge sia ragazzi che ragazze. Segnalazioni in Italia sono arrivate da diverse scuole. Una in particolare era stata inviata da Bologna, dove si era inizialmente pensato a dei casi di bullismo. Solo dopo è emerso che i ragazzini si stavano provocando le lesioni da soli.

L'intervento di Agcom

Dopo le segnalazioni di insegnanti, genitori e forze dell'ordine è arrivata l'azione di Agcom, che ha chiesto a TikTok di rimuovere i video sulla sua piattaforma. Secondo quanto riferito dall'Autorità, è partito un primo provvedimento che consente di limitare la circolazione di contenuti "che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale di minori, che incitino all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché che offendano la dignità umana, o che non tutelino adeguatamente i consumatori". Questo grazie al nuovo regolamento sulle piattaforme.

La procedura, dunque, è stata avviata per tutelare i ragazzi. TikTok si è spontaneamente adeguata, provvendo alla rimozione di tutti i video segnalati entro 5 giorni, come previsto dal regolamento.

Le dichiarazioni di TikTok