Collettivi rossi impediscono un incontro alla Federico II. Mattarella interviene: “Stop intolleranza nelle università”

Mentre la professoressa Donatella Di Cesare si lamenta per una protesta pacifica e silenziosa, definendo "squadristi" un gruppo di militanti di Forza Italia che hanno mostrato le immagini dei morti ammazzati dalle Br, come protesta per il suo post, all'univesità Federico II di Napoli i collettivi hanno bloccato con violenza un incontro che è stato poi sospeso. Il tutto è accaduto presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, dove nell'auditorium "Leopoldo Massimilla" si sarebbe dovuto tenere il convegno su " Il ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso ". Tra i relatori anche il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, e il rettore dell'università, Matteo Lorito. Al giornalista è arrivata la solidarietà bipartisan e quella del presidente della Repubblica.

Il canovaccio della protesta è sempre lo stesso. Così come già fatto solo pochi giorni fa a La Sapienza, dove è stato bloccato un incontro con David Parenzo, a Napoli gli studenti pro-Palestina hanno intonato i soliti slogan violenti e tentato di sfondare il cordone di polizia. Non sono mancate le contestazioni, con insulti, contro il direttore del quotidiano e il rettore. E alla fine, proprio per il clima di intolleranza, quello vero, e per la paura che si potessero scatenare disordini, l'incontro è stato annullato. Tutta un'altra storia rispetto a quanto accaduto nell'aula della professoressa Di Cesare, che ha cercato di sollevare il caso, smontato dalla sua stessa università. Le azioni condotte dai collettivi pro-Palestina nelle università italiane sono assimilabili allo squadrismo, hanno l'obiettivo di censurare e impedire il diritto di parola, sancito dalla Costituzione.

Oggi alla sede d’ingegneria dell Federico II di Napoli abbiamo contestato la presenza del sionista Molinari pic.twitter.com/9cHpxcvnKC — jewls (@lukeslaughters) March 15, 2024