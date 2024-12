Comprare casa oggi costa il doppio del 2016

Ascolta ora 00:00 00:00

Comprare casa a Milano oggi costa il 50% in più rispetto al 2016, con prezzi al mq che in media si avvicinano ai 5.500 euro. Numeri emersi nell’incontro organizzato da Aspesi con Immobiliare.it e Intesa Sanpaolo. Nello stesso arco temporale, la crescita nei comuni dell’hinterland è stata del 18%, fermandosi a 2.240 euro/mq medi. Con il risparmio, se si opta per un acquisto in provincia di Milano, pari al 60%. Per gli affitti, la salita dei canoni è stata meno marcata rispetto alle compravendite, nel capoluogo più 42% e più 39% nel circondario. Attualmente affittare in città richiede una spesa media di oltre 22 euro/mq, mentre nell’hinterland è di 12,6 euro/mq. A Milano, uno dei principali driver della crescita dei prezzi è la metropolitana, dopo che quest’anno è stata inaugurata la M4 con i capolinea a Linate e San Cristoforo.

L’impatto dell’apertura delle nuove fermate è stato più rilevante nelle zone periferiche come il Giambellino, attraversate dalle fermate Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo e dove acquistare casa costa

il 60% in più rispetto al 2017. Impennata dei prezzi di vendita che ha portato un rinnovato interesse per le locazioni: se nel 2019 la caccia era al bilocale in vendita, oggi il primo posto è del bilocale, ma in affitto.