Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo nel 2024: ecco perchè

Il Concertone del Primo Maggio a Roma cambia location: addio a piazza San Giovanni, per l’edizione 2024 si trasferisce al Circo Massimo. È la prima volta dopo 30 anni che il celebre evento promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil si svolge nel più grande stadio della storia: come confermato dagli organizzatori sulle pagine social, la decisione è stata dettata dai lavori di ristrutturazione che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025.

Punto di riferimento della Festa dei Lavoratori e trasmesso in diretta tv su Rai Tre, il Concertone era tornato in Piazza San Giovanni nel 2022 dopo i due anni all’Auditorium Parco della Musica a causa della pandemia da Covid-19. Tornando più indietro, nel 2000 era stato spostato nel Piazzale del Giubileo a Tor Vergata, proprio per la concomitanza con il Giubileo. Secondo gli organizzatori, con la sua suggestiva cornice storica il Circo Massimo “fornirà un palcoscenico spettacolare per celebrare il lavoro e i diritti dei lavoratori mettendo al centro i temi sociali e la musica attuale” .

“Le scelte artistiche hanno premiato il Concerto del Primo Maggio 2023 permettendogli di ottenere un risultato in termini di share medio complessivo pari all'11,4% (+2,3% rispetto al 2022), il dato più alto dal 2009. In termini di ascolto, ad eccezione del 2020 (per ovvi motivi), l'edizione 2023 è stata la più vista dal 2011” , si legge nella nota diramata dagli organizzatori: “#1M2023 ha raggiunto su TikTok oltre 20M di views. Sono aumentati i follower base su Facebook, Instagram e Twitter confermando l'interesse verso l'evento di un'audience con gusti vari e fasce d'età differenti. #1M2023 è stato in trending topic per l'intera giornata con oltre 35 mila tweet” .

In attesa di conoscere i nomi degli artisti che saranno protagonisti al prossimo Concertone del primo maggio, si aprono le riflessioni sulla scelta della location. Una decisione sicuramente positiva per quanto riguarda la capienza, considerando la grande affluenza di pubblico registrata nelle ultime due edizioni. Ma c’è anche un’altra riflessione da fare, legata all’utilizzo del cuore della Roma antica. Il Circo Massimo era stato messo a disposizione per eventi esclusivi, basti pensare al concerto di Antonello Venditti per gli scudetti della Roma. Nel corso degli ultimi anni, invece, si sono esibiti un po’ tutti, da Vasco Rossi a Ultimo, passando per Marco Mengoni e Max Pezzali. A Capodanno, inoltre, è previsto un evento con protagonisti Lazza, Blanco e Francesca Michielin.