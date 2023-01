Conte babbo Natale, Meloni gettata via. L'installazione choc a Napoli

" Se tolgono il reddito di cittadinanza qui succede la fine del mondo ". A Torre del Greco i difensori del sussidio grillino sono già sul piede di guerra. La volontà del governo di smantellare la controversa misura promossa dai Cinque Stelle ha fatto infuriare chi invece vorrebbe che restasse tutto com'è. Storture e inefficienze comprese, si presume. E mentre le tensioni sul tema si inaspriscono con la complicità di chi soffia su fuoco, nella località campana è comparsa anche un'installazione choc contro il premier Meloni e alcuni rappresentanti delle istituzioni.

L'installazione choc contro Meloni e Mattarella

Sulla facciata di un palazzo qualcuno ha montato un irriverente albero di Natale con le sagome del presidente del Consiglio e di altri esponenti di governo, rei di voler superare il reddito di cittadinanza. Nella rappresentazione trash, i suddetti politici sono stati raffigurati in maniera poca lusinghiera dentro a un water, addirittura assieme al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il dettaglio di pessimo gusto, però, riguarda in particolare la leader di Fratelli d'Italia, che finisce nel vaso del gabinetto con una manovella azionata da un cartonato di Giuseppe Conte. Quest'ultimo, a differenza dei colleghi, è stato invece rappresentato in piedi e con un cappello da babbo Natale in testa.

I percettori: "Conte è il nostro babbo Natale"

Sotto l'installazione, che ha chiaramente suscitato scalpore, compare uno striscione con l'emblematica scritta: " Il reddito di cittadinanza non si tocca ". Guardando all'insù, immaginiamo che i difensori della misura assistenzialista si siano lasciati scappare più di un sorriso. " Alla Meloni purtroppo abbiamo trovato un posto sbagliato, ma giusto per lei. Vediamo Conte come un nostro protettore. A lui abbiamo messo il cappello di babbo Natale, perché è il nostro babbo Natale ", ha spiegato una donna intepellata dal programma tv Zona Bianca, che ieri sera ha dedicato un servizio all'installazione choc.

"Andiamo a rubare"

Tra le voci registrate dalla trasmissione di Rete4, anche quelle di alcuni percettori allarmati dall'indirizzo intrapreso dal nuovo governo. " Se mi tolgono il reddito di cittadinanza mi devono assicurare un lavoro. Ho 64 anni, non ho mai trovato lavoro ", ha affermato un uomo. E alla giornalista, che le domandava cosa farà se il reddito le venisse tolto, una signora ha risposto: " Andiamo a rubare. Ci mettiamo un cappuccio noi femmine, gli uomini devono restare a casa ".

Rdc, continuano le truffe

Il governo, intanto, intende andare avanti nell'individuazione di sistemi alternativi al sussidio, come richiesto dagli elettori con il voto dello scorso 25 settembre. La volontà è anche quella di fermare i difetti e le truffe legate all'attuale formulazione del provvedimento. Nelle scorse ore, proprio dalla Campania, era arrivata la notizia di una maxi-frode sul reddito di cittadinanza, intascato - secondo gli inquirenti - anche da affliliati ai clan della camorra. Era scattato blitz delle forze dell'ordine, con sequestri per 220 mila euro.