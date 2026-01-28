Perché su TikTok tutti mettono da parte i bottoni (e perché possiamo farlo tutti)

Un anno, 365 giorni e 365 bottoni per riappropriarsi del proprio tempo. È l'ultimo trend virale che sta dominando i feed di TikTok, Instagram e Tumblr - il primo di questo nuovo anno - che segue l'hashtag #365buttons. Non è un salvadanaio ma qualcosa di simile perché a essere messe da parte non sono le monete ma i bottoni che rappresentano il tempo, i sogni e una promessa: non sprecare tempo ma fare ciò che ci piace, dando valore a ogni singola azione quotidiana. Un impegno che per molti vale più dei soldi.

Come è nato il trend

A dare il via all'ultimo fenomeno virale dei social è stata una ragazza, Tamara, conosciuta su TikTok con il nickname @flylikeadove. Lo scorso dicembre, prima dell'inizio del 2026, Tamara ha commentato un video, spiegando di doversi procurare 365 bottoni di vari colori e dimensioni, uno per ogni giorno dell'anno. Travolta dalle domande curiose di altri utenti Tamara si è mostrata da prima restia a condividere la sua filosofia poi ha spiegato il suo progetto: " Deve avere senso solo per me, non ho voglia di spiegarlo a nessun altro... mi serve per fare più cose e perché ho paura del tempo. Così posso dare valore a ciò che faccio ogni giorno ".

Mentre ogni bottone si trasformava in un promemoria per Tamara, altri utenti hanno seguito il suo esempio e hanno iniziato a riempire barattoli trasparenti con bottoni colorati di vario tipo. L'obiettivo? Ricordare che i giorni passano e che occorre dare valore a ognuno di questi; prendere consapevolezza delle proprie azioni e delle scelte quotidiane ma soprattutto ricordarsi che a volte è necessario riappropriarsi del proprio tempo.

Tutti pazzi per #365buttons

In meno di due settimane le visualizzazioni di #365buttoms hanno superato cinque milioni e i nuovi contenuti si sono diffusi a macchia d'olio in particolare su TikTok. A rendere virale il fenomeno sono stati soprattutto gli account "vip", che hanno dato ulteriore slancio e visibilità al trend.

Abbiamo i nostri 365 pulsanti, quindi siamo pronti per il nuovo anno (pensiamo). Ora Tamara che si fa?