Cosa succede dopo l’assegnazione di un grande evento? WePlan pubblica una nuova analisi alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina 2026

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, la società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, WePlan, pubblica il secondo volume della propria Knowledge Paper Series, offrendo una chiave di lettura su una fase raramente raccontata ma determinante: quella che segue l’assegnazione di un grande evento e precede l’avvio pieno della sua organizzazione.

Il nuovo paper e i modelli a confronto

Il nuovo paper, intitolato “Transition and Early Planning – Structuring delivery after the award”, analizza il periodo in cui vengono definiti assetti di governance, modelli organizzativi e strumenti di pianificazione che incidono in modo decisivo sulla capacità di un evento di rispettare tempi, costi e obiettivi nel lungo periodo. Basandosi su esperienze dirette maturate in progetti come Milano Cortina 2026, Expo Riyadh 2030, Expo Dubai 2020 e la Ryder Cup 2023, il documento mette a confronto diversi modelli di transizione e pianificazione iniziale, evidenziando come tali fasi siano strutturate in modo differente a seconda del sistema dell’evento e del ruolo del soggetto titolare dei diritti. Un’attenzione particolare è dedicata al raffronto tra il sistema Expo, il contesto olimpico ed eventi con modelli di governance differenti in cui il soggetto titolare dei diritti mantiene un ruolo diretto nell’organizzazione.

“Molte delle difficoltà o dei successi di un grande evento non nascono durante l’evento stesso, ma nei mesi immediatamente successivi all’assegnazione,” commenta Roberto Daneo, co-fondatore di WePlan.

Giorgio Re, co-fondatore di WePlan, aggiunge: “Transizione e pianificazione iniziale sono momenti di progettazione istituzionale e organizzativa.

Capirli significa ridurre rischi e aumentare la capacità di controllo su eventi complessi”.

Il Knowledge Paper #2 fa parte di una serie di quattro pubblicazioni dedicate all’intero ciclo di vita dei mega-eventi, dalla candidatura alla fase post-evento.