Dalla cottura in lavatrice ai forni a lava : i modi più pazzi per cucinare

I social e la rete riservano sempre delle sorprese, anche e soprattutto in campo culinario e gastronomico. Quando ormai si credeva di aver già visto di tutto, ecco l'ennesimo video che dimostra fino a che livelli possano arrivare le sinapsi cerebrali dei più arditi cacciatori di like su Facebook, Instagram e Tik Tok.

Proprio curiosando su quest'ultimo, ho potuto guardare un video divenuto virale con milioni di visualizzazioni dove si insegna come pulire le patate in un modo del tutto rivoluzionario. Questi creativi inventori hanno pensato bene di mette chili e chili di patate sporche a lavare in una lavastoviglie. Con lo stesso entusiasmo che doveva avere Volta quando inventò la sua batteria, i protagonisti del video annunciano al mondo la nuova scoperta scientifica, descrivendo come le patate escano dall'elettrodomestico linde e perfette, anche usando solo la modalità risciacquo senza detersivo ovviamente, con grandissimo risparmio di tempo rispetto ai lavaggi tradizionali. Omettono però o più probabilmente ignorano come certamente i tuberi durante il processo abbiano assorbito tutta una serie di sostanze chimiche di cui la macchina è colma. Fortunatamente qualche assennato spettatore lo ha fatto notare nei commenti.

Il problema è che tra le milioni di pesrsone che hanno visto il filmato qualcuno ingenuamente potrebbe replicarlo, con seri rischi per la salute. Su YouTube invece un giovane "chef sperimentale" propone metodi del tutto alternativi e poco ortodossi per cucinare salmone e bistecche. Questa volta invece di pentole, forni e fornelli si è escogitato di cucinare le pietanze all'interno della lavatrice, proprio mentre si fa il bucato, tra mutande e calzini, per ottimizzare al massimo i tempi. In questo caso almeno gli alimenti sono stati sigillati in buste sottovuoto ma ammesso che tengano e rimangano totalmente stagne ( cosa che dubito) la ricetta rimane decisamente poco invitante e sconsiglio calorosamente a tutti di rifarla a casa.

Sempre girando per la rete ho potuto scoprire come qualcuno invece abbia avuto l'idea geniale di usare un arricciacapelli per cuocere il bacon. L'espediente pare anche funzionare anche se con l'effetto collaterale di ritrovarsi poi capelli molto unti che odorano di pancetta croccante. Quindi è la volta della fiamma ossidrica, usata da alcuni in un video per cucinare della carne. Pare funzionare anche se c'è il rischio di dare fuoco a tutto intorno, casa compresa.

Più simpatiche, meno pericolose e con un pizzico di ingegno altre trovate culinarie d'avanguardia sempre trovate girovagando su Internet.

Come chi approfitta delle auto lasciate sotto il sole cocente (letteralmente!) per cucinare sul cruscotto le uova o chi ha realizzato con un cartone da pizza e della carta stagnola un vero e proprio forno solare che, seppur lentamente, funziona davvero! Concludo raccontando di un ultimo video che invece di farmi storcere il naso è riuscito piuttosto ad affascinarmi ed impressionarmi anche se l'ho trovato un poco avventato.

Un avventuroso e spericolato pizzaiolo ha deciso di cuocere la sua pizza in teglia in un modo che lascia decisamente a bocca aperta. Al posto di un tradizionale forno a legna ha preferito un inusitato forno a magma! Avete letto bene. Dopo essersi inerpicato sulle pendici del vulcano Pacaya in Guatemala ha posizionato la sua teglia direttamente sulla lava incandescente. Grazie alla forza della natura la pizza si è cotta perfettamente e a giudicare dai volti soddisfatti dei presenti pare esser venuta squisita. In ogni caso, così come per cotture in lavastoviglie e lavatrici, vi sconsiglio di emularli, anche qualora abbiate un vulcano vicino a casa come Etna o Vesuvio.

Meglio piuttosto godersi una bella pizza sul lungo mare di Napoli e ammirare la grande montagna che domina il suo golfo.