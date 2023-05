"Abbassa l'eros", "Visione antica". Cruciani-Parenzo, scontro sulla Chiatti

Le parole di Laura Chiatti sugli uomini che fanno i mestieri? Normalissime, ovvie, legittime. Anzi no: medievali, retrograde, fuori luogo. A La Zanzara è andato in scena uno spaccato del surreale dibattito che la popolare attrice ha suscitato con alcne sue affermazioni. "Io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare l'aspirapolvere. Su questo sono antica, rispetto i ruoli. Non mi piace, mi abbassa l'eros", aveva detto a l'interprete umbra a Domenica In. Figurarsi: a tempo zero erano partite le levate di scudi e le accuse di alto tradimento della parità di genere. Ovviamente l'attrice non si riferiva a quello e su Radio24 è stato Giuseppe Cruciani a sottolinearlo a modo suo.

"Laura Chiatti ha detto un cosa abbastanza semplice, secondo me", ha affermato il conduttore radiofonico, condividendo quelle dichiarazioni che avevano in qualche modo richiamato a un sano rispetto dei ruoli. Pronta la replica di David Parenzo, che - come spesso accade - ha subito fatto da contraltare al collega. "È una sciocchezza bella e buona", ha lamentato il giornalista. E così il dibattito è decollato anche in radio, spostandosi sul terreno e sui toni irriverenti tipici della Zanzara. Al riguardo, Cruciani ha ripreso le parole della Chiatti sull'eros e le ha tradotte a modo suo, senza girarci troppo attorno.

"Se una donna vede un uomo che fa il letto, le si secca subito", ha sintetizzato il conduttore. Poi, rivolgendosi a Parenzo, ha incalzato: "Tu sai che cos'è la secchezza vaginale? Per il 90% delle donne è così. Poi ci sono anche le perversioni, ci sono le donne che invece si arrapano a vedere l'uomo che fa la cucina, che il letto, che stira". Nel movimentato gioco delle parti che anima il programma, David ha quindi ribadito di non pensarla affatto così. "È normale ormai collaborare in casa, solo nel Medioevo non funzionava così", ha rintuzzato il giornalista, rivendicando la sua visione più progressista.

Palla ancora a Cruciani. "Non è normale. È evidente che a lei vedere un uomo che fa certi mestieri in casa fa abbassare l'eros!", ha ribattuto il giornalista. E Parenzo: "Visione retrograda! Visione un po' antica, medievale. In tutte le case che io conosco, i ragazzi e gli uomini fanno le cose, perché è normale che sia così". A chiudere la partita è stato però "il Crux", che ha ricordato al collega - e idealmente a quanti avevano contestato l'attrice - un concetto semplice: "Ma quale visione antica! È la sua visione...gliela lasci esprimere senza massacrarla?".

Dopo il polverone social, la stessa Laura Chiatti si era vista costretta a specificare le intenzioni ironiche delle sue frasi (assurdo il fatto che si sia dovuta giustificare). E con irriverenza stamani aveva risposto agli hater: "Buongiorno….. si può dire ? O si offende la buonanotte?".