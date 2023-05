"Buongiorno si può dire o si offende...". Laura Chiatti punge gli hater

Diretta, senza filtri e sempre disposta a parlare sia nel bene che nel male. Laura Chiatti non smette di fare parlare di sé. Dopo l'ospitata a Domenica In, nella quale ha scherzato sui ménage familiare con il marito Marco Bocci, l'attrice è stata accusata di essere "sessista", ma lei - invece di sottrarsi alla polemica - ha chiarito la sua posizione senza arretrare di un passo. Poi, messi i punti sulle "i", si è presa un po' gioco di chi, nelle ultime quarantotto ore, non ha trovato di meglio da fare che criticarla.

Dopo il lungo post di sfogo, che Laura Chiatti si è vista costretta a condividere su Instagram per spiegare le dichiarazioni fatte a Domenica In (" Non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, a dare l'aspirapolvere. Su questo sono antica, rispetto i ruoli. Non mi piace, mi abbassa l'eros "), l'attrice è tornata sul set per girare un nuovo film. Tra una pausa e l'altra, però, Laura Chiatti ha voluto punzecchiare i suoi detrattori, scegliendo di pubblicare un post decisamente provocatorio. " Buongiorno…. si può dire? O si offende la buonanotte? ", ha scritto sulla sua pagina Instagram l'attrice, ironizzando sulla portata della polemica esplosa negli scorsi giorni.

