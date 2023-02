"Delinquente, immorale, sfruttatore". Raimo insulta l'imprenditore

"Chi guadagna 4 milioni di euro all'anno è immorale". Parola di Christian Raimo. Lo scrittore, intellettuale, nonché insegnante, è stato uno dei protagonisti di un accesissimo dibattito durante l'ultima puntata di "Piazzapulita", in onda su La7, con insulti à gogo rivolti nei confronti dell'imprenditore Stefano Bandecchi, fondatore di Unicusano; e questa sua frase è stata forse uno degli apici (per dirla così) del suo pensiero. L'ultimo blocco della trasmissione doveva infatti riguardare il tema sull’utilità del reddito di cittadinanza: come ospiti del confronto, oltre a Raimo e Bandecchi, c'erano anche Nunzia De Girolamo, Raffaella Paita (Italia Viva), l'artista Filippo Riniolo e l'attivista Vittoria Morrone. Tuttavia la questione del rdc è rimasta spesso a margine durante il programma condotto da Corrado Formigli.

Neanche il tempo di presentare gli ospiti, infatti, che il presentatore televisivo è costretto a fare subito da moderatore tra Christian Raimo e Stefano Bandecchi. Il primo, che evidentemente non vedeva di rinfacciare al secondo diverse questioni che erano rimaste in sospeso per anni ("Otto anni fa ho cominciato a fare un'inchiesta giornalistica su Unicusano, ma Bandecchi non mi ha mai risposto", è stato il suo esordio), va subito all'attacco del secondo, di cui lo ossessiona le tante automobili di lusso che possiede. "Io ho frequentato l'università pubblica, che è stato uno dei modi in cui effettivamente questo Paese si è emancipato. Le università telematiche sono state uno dei disastri dell’Italia. il ruolo che ha avuto Unicusano di pensarsi come una specie di Campus, un po' finto, è stato il declassamento della conoscenza. È imbarazzante che Baldecchi rivendichi il suo reddito suoi 4 milioni di euro facendo un lavoro per l'università".

"Si può andare in radio per dire che uno è un delinquente": Raimo senza ritegno

L'alterco s'intensifica sempre di più. "Io invece la ringrazio, perché viene spesso ospite di Radio Cusano Campus", ricorda l'imprenditore "Certo, vado là per ricordare chi è lei". Perché, volendo, "uno può andarci per dire che è un delinquente". "E lei va ospite di un delinquente?". Tuttavia gli insulti di Raimo non terminano assolutamente qua. "Persone come lei hanno rovinato il Paese, squalificando l'istituzione per la ricerca più importante d'Italia, ovvero l'università: con esami farlocchi, professori impreparati, torte fatte in casa, invece di dare delle lauree di qualità". "Ma lei lo sa da dove arrivano i professori dell’Unicusano? Sono i suoi professori, quelli che insegnano dove ha studiato lei".

Ma non finisce qua: perché Raimo lancia un'altra stoccata a Bandecchi dopo una mezz'oretta circa di dibattito (vero) sul reddito di cittadinanza. "Sentire parlare di rcd da uno che guadagna 4 milioni di euro all'anno, a me mette un po' i brividi. Per me guadagnare tutti quei soldi è immorale". "Io pago 2 milioni di tasse per pagare il reddito di cittadinanza. Lei sbaglia su un punto: io non rubo quei soldi, li guadagno". E l'imprenditore insiste: "Io quando cerco laureati, li trovo; quando cerco operai, non li trovo". "Eh certo, perché vengono sfruttati", risponde lo scrittore, il quale poi prosegue nella sua battaglia ideologica: "Si potrebbe mettere una patrimoniale ai suoi 4 milioni di euro e sulle sue macchine". "Io spendo mezzo milione di euro all’anno dei miei soldi per dare da mangiare a 900 persone", replica Bandecchi. Infine, proprio sul finire, l'ultimo botta e risposta. "Lei sta speculando sul più grande deficit che c'è in questo momento in Italia: la crisi dell'università pubblica". "Ma se vuole mi suicido stanotte. Se proprio desidera". "Va beh, le verrò a portare i fiori, mi lasci pure una delle sue macchine…". Cala il sipario.