"Divento una belva": Cruciani scatenato contro le occupazioni dei rom

Il problema delle occupazioni abusive da parte dei rom torna ancora una volta alla ribalta, e diventa uno dei temi affrontati nel corso della puntata di "Dritto e Rovescio" andata in onda ieri, giovedì 18 gennaio: a sbottare contro

Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione di Rete 4, cede la parola a un inviato che certifica la difficile situazione in cui si stanno trovando a vivere gli abitanti di Mirafiori sud, zona della periferia di Torino. I cittadini sono allo stremo per via di una convivenza a dir poco impossibile con la comunità rom. "Sarei voluta venire in studio da voi" , rivela una signora intervistata durante il servizio, "ma avevo paura al mio ritorno di trovarmi la casa già occupata" . "Io vivo qui da 22 anni" , spiega un'altra donna, "tutto tranquillo fino a che non sono arrivati loro qui... bruciano macchine, hanno addirittura tolto le insegne luminose per agire al buio" . "Cerco di non uscire di casa, lo faccio per le cose estremamente necessarie" , aggiunge "l'ente gestore se ne frega della situazione".

Interpellato sull'annosa questione, Giuseppe Cruciani non ci è andato per il sottile, esprimendo la propria opinione senza troppi giri di parole. "Possibile che ancora siamo qui a ragionare dei rom che occupano le case?" , si domanda Del Debbio, prima di cedere la parola al suo ospite. "Vedi Paolo, il tono è annoiato perché è una domanda che tu poni da dieci anni" , considera il giornalista. "La questione è semplice e complessa, ma rendiamola comprensibile per tutti: l'Italia è l'unico Paese in cui è impossibile, quando qualcuno entra illegalmente in casa tua, buttarlo fuori", sbotta, "che siano rom, che siano stranieri, che siano italiani".