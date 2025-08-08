Donna investita e uccisa da un’auto nel Bresciano: caccia al pirata della strada

Una donna di 42 anni è morta la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto a Calvagese della Riviera, nella frazione di Carzago, lungo la Strada Provinciale 78. L’episodio è accaduto attorno all’1.30: secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Salò, la vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva.

L’impatto

È stato violentissimo: la donna è stata scaraventata in un fossato ai margini della strada e, stando ai primi rilievi, è morta praticamente sul colpo. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi invece alla fuga. A notare il corpo è stato un automobilista di passaggio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire all’identità del pirata della strada, che rischia ora un’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo di via Guglielmo Marconi, circondato da campi e con scarsa illuminazione, un’area già nota per la sua pericolosità, soprattutto nelle ore notturne. Ancora ignote le generalità complete della vittima.

La comunità locale è sotto shock per l’ennesima tragedia sulle strade bresciane. Le autorità invitano chiunque abbia assistito all’incidente o abbia notato movimenti sospetti in zona a fornire informazioni utili alle indagini.