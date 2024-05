Donne con le voglie

Non c'è dubbio che il vero problema della donna sia l'uomo.

Tenendo presente però che la donna senza l'uomo non ha altre soluzioni.

Ma la domanda è: in tempi così fluidi e di sessualità percepita - di uomini che si sentono donne, donne che si sentono uomini e single che si sentono binari - ha ancora senso il tradizionale, tradizionalista, scontato e prevedibile rapporto tra un uomo e una donna?

La risposta, o almeno, una risposta possibile, ce l'ha regalata Paola Barale, donna la cui sontuosa bellezza le ha permesso sempre di scegliere tutti i rapporti che voleva.

Con gli uomini e magari anche con le donne.

Comunque. In una intervista a Vanity Fair, magazine che come pochi sa riconciliare i sensi di colpa per le pubblicità delle borse Hermès con l'afflato pauperista dei grandi temi sociali che affliggono le donne del pianeta, l'attrice e show girl ha teorizzato che nella vita non basta un uomo solo per avere un rapporto perfetto. Ne servono due. Una visione del mondo che, a sessi invertiti, pur rischiando la più pesante delle accuse di patriarcato, sottoscrivo totalmente anch'io. Me Too.

Ma alla fine ha ragione Paola Barale. Se all'uomo normalmente di donna ne basta una, e persino avanza, secondo la regola aurea che le mogli piangono il giorno del matrimonio, i mariti dopo; alla donna per vivere bene servono per forza due uomini.

E a parte il primo, quello coi soldi, il secondo può persino sceglierlo come le piace di più.