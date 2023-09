Drag queen legge "Nino il T-rex" in classe: la lezione scandalo ai bimbi

Pochi giorni fa è stato presentato il programma dell'Aosta Pride Week, settimana dedicata all'orgoglio della comunità Lgbt tra musica, arte, cinema, conferenze e teatro. Tanti gli eventi sparsi per il territorio aostano, ma uno in particolare ha acceso il dibattito anche a livello politico. L'appuntamento per l'apertura è fissato sabato 30 settembre 2023, ore 15.30, alla Biblioteca del Quartiere Dora: lì Francesco Pierri, nei panni della drag queen Cristina Prenestina, leggerà il suo libro “Nino il T-rex” e guiderà bimbi e bimbe in un laboratorio creativo. Ma la Lega non ci sta.

Scontro Lega-Arcigay ad Aosta

"Una storia semplice in cui si racconta un astio nato dalla solitudine e da un passato pesante, e dove si scopre che attraverso il dialogo e la conoscenza reciproca persino il cattivo più convinto può capire che costruire è più bello che distruggere" , si legge nella presentazione dell'evento sul sito dell'Aosta Pride a proposito del libro che sarà letto ai bambini (risparmiamo l'onnipresente schwa) dalla drag queen Cristina Prenestina. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Andrea Mafrin, in una interrogazione per la riunione dell'assemblea di domani la chiama "una lettura di libri dedicati specificamente ai bambini da parte di una cosiddetta 'drag queen', ovvero, come definito dal vocabolario Treccani 'una persona di sesso maschile, generalmente omosessuale o transessuale, che si esibisce in spettacoli di varietà travestita da donna, con un trucco appariscente e un abbigliamento vistoso'".