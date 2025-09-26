Il dramma di Lewis Hamilton: il suo Roscoe in coma, salta i test al Mugello

È un momento difficile quello che Lewis Hamilton sta vivendo. Rientrato in Italia dopo il Gran Premio in Azerbaijan il pilota della Ferrari era pronto a tornare in pista per gli ultimi test in vista della partenza per Singapore, quando il suo adorato bulldog Roscoe si è sentito male. Ricoverato in una clinica veterinaria milanese per polmonite, le condizioni del cane sono rapidamente peggiorate e ora il pilota di Formula 1 ha chiesto ai suoi fan di pregare per lui e ha annullato la sua partecipazione ai test Pirelli in programma oggi al Mugello.

Il bulldog Roscoe

I follower di Lewis conoscono bene il suo adorato bulldog, che su Instagram è una vera e propria star. Infatti, Roscoe Hamilton ha un suo profilo personale - seguito da quasi un milione e mezzo di follower - dove il pilota inglese condivide foto e video del suo amico a quattro zampe e della loro vita insieme. Il cane, che da ormai 12 anni è al fianco di Lewis, è spesso presente nei paddock con il sette volte campione del mondo e lo scorso luglio aveva familiarizzato con il box Ferrari nel suo primo incontro con il team della Rossa. Nelle scorse ore, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa di una polmonite contratta giorni fa come recidiva e ora l'animale lotta tra la vita e la morte.

Il ricovero e il coma

Con un drammatico post pubblicato sulla sua pagina Instagram - e ricondiviso sul profilo di Roscoe - Lewis Hamilton ha aggiornato i follower sullo stato di salute di Roscoe, parlando del difficile momento: " Per favore tenete Roscoe nei vostri pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e stava lottando per respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà. Domani proviamo a svegliarlo.

Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno". Le foto del bulldog intubato hanno fatto il giro del web e oltre due milioni di persone hanno fatto sentire il loro affetto al pilota inglese con un like o un commento.