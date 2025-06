Due scuole italiane tra le finaliste dei prestigiosi World’s Best School Prizes 2025

I vincitori dell'edizione 2024

Due istituti scolastici italiani si sono distinti a livello internazionale, entrando oggi nella rosa delle 10 finaliste per i World’s Best School Prizes 2025. I riconoscimenti, considerati tra i più importanti nel panorama educativo globale, sono stati istituiti nel 2022 da T4 Education, in risposta alla crisi generata dalla pandemia di COVID-19. L’obiettivo è valorizzare e condividere le pratiche più innovative e di impatto messe in atto dalle scuole che stanno trasformando la vita degli studenti, dentro e fuori dall’ambiente scolastico.

Gli istituti

L’Istituto Tecnico Industriale “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento è stato selezionato tra le dieci finaliste al World’s Best School Prize for Community Collaboration, uno dei riconoscimenti educativi più prestigiosi al mondo. In un territorio segnato da alti tassi di disoccupazione e dalla fuga di giovani, la scuola pubblica campana si distingue per il suo impegno nel promuovere lo spirito imprenditoriale. Grazie a un approccio pratico e innovativo, offre agli studenti l’opportunità concreta di trasformare semplici idee in startup, diventando un vero e proprio motore di cambiamento per la comunità.

La International Experiential School (IEXS), scuola secondaria indipendente con sede a Reggio Emilia, è stata selezionata tra le dieci finaliste del World’s Best School Prize for Innovation. A distinguere l’istituto è una scelta rivoluzionaria: è la prima scuola al mondo ad aver abbandonato il tradizionale sistema di valutazione basato sui voti, sostituendolo con un modello centrato sulle competenze trasversali, le cosiddette soft skills. Un approccio innovativo che punta a formare studenti più consapevoli, resilienti e preparati ad affrontare le sfide del mondo reale.

I vincitori

I vincitori dei cinque premi internazionali – Collaborazione con la Comunità, Azione per l’Ambiente, Innovazione, Superamento delle Avversità e Promozione della Salute – saranno selezionati da una giuria composta da esperti del settore educativo, sulla base di criteri rigorosi. Oltre ai premi principali, le 50 scuole finaliste parteciperanno anche a una votazione pubblica per l’assegnazione del Community Choice Award. Tutti i risultati, inclusi i vincitori delle singole categorie e del premio della community, saranno annunciati nel mese di ottobre.

I vincitori e i finalisti dei World’s Best School Prizes saranno invitati a partecipare al World Schools Summit, in programma il 15 e 16 novembre ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’evento offrirà loro l’opportunità di presentare le proprie buone pratiche e soluzioni educative a un pubblico internazionale di decisori politici, esperti e leader globali del mondo dell’istruzione.

Le parole di Vikas Pota

Vikas Pota, fondatore di T4 Education e dei World’s Best School Prizes, ha affermato:“ In un’epoca segnata dall’ascesa dell’intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando il modo di imparare e rendendo obsolete professioni consolidate, e di fronte a sfide globali come il cambiamento climatico, i conflitti, la povertà e il populismo, il percorso dei giovani verso la società è più incerto che mai. In questo contesto, un’istruzione di qualità, che pone al centro la persona, è fondamentale ".