Ecco perché "igienizzare" col bicarbonato di sodio è inutile. Come usarlo al meglio

Il bicarbonato di sodio è un composto chimico spesso presente nelle nostre case. I suoi usi derivano dai consigli delle mamme e delle nonne, che lo utilizzavano in passato per svariati motivi, e per tale ragione è assolutamente normale tenerlo a portata di mano. In realtà, però, molti miti sarebbero da sfatare, perché questo sale di sodio dell'acido carbonico non possiede tutte quelle proprietà che gli sono state erroneamente attribuite. Per prima cosa, ad esempio, non ha alcuna funzione igienizzante, e già questo sorprende non poco, dato che in molti ne sono convinti.

Cos'è il bicarbonato di sodio

L'idrogenocarbonato di sodio, questo uno dei suoi nomi, è un sale di sodio dell'acido carbonico (NaHCO₃) che tenuto a temperatura ambiente si presenta come la classica polverina bianca che troviamo in commercio. In natura viene invece trovato disciolto in acqua e, talvolta, in forma di minerale, simile a incrostazioni. Sappiamo che è un sale poco solubile in acqua, e che è in grado di produrre anidride carbonica se entrato in contatto con degli acidi.

I falsi miti

Spesso il bicarbonato di sodio viene utilizzato per pulire, o addirittura disinfettare, frutta e verdura, oppure per bonificare il frigorifero. Purtroppo si tratta di false credenze, perché questo composto non ha alcuna proprietà igienizzante. Attenzione: le donne in gravidanza devono sapere che questo composto non uccide il toxoplasma.

Un altro impiego non proprio corretto è quello di aggiungerlo all'acqua di cottura delle verdure per mantenere inalterato il loro colore. In questo caso il colore resta effettivamente immutato, ma vanno a perdersi molti dei nutrienti presenti nelle verdure stesse. In sostanza, perdiamo vitamine preziose per il nostro organismo.

Altro uso scorretto è quello di considerarlo un deodorante naturale. Si tratta di una credenza errata, dato che il bicarbonato può addirittura arrivare a irritare la pelle. Sbagliato anche usarlo come sbiancante dei denti. Il bicarbonato non ha alcuna azione sbiancante, ma può danneggiare lo smalto dentale con le sue proprietà abrasive. L'Istituto Superiore di Sanità sconsiglia inoltre di utilizzarlo come rimedio anti-cancro, dato che mancano evidenze scientifiche e, alla lunga, il composto può diventare tossico.

Infine, il bicarbonato non serve a pulire lo sporco dalle pentole, neppure in combinazione con l'aceto. Anzi. I due si annullano. Per la stessa ragione, è inutile, se non potenzialmente dannoso, usare la combinazione per sturare un lavandino.

Come utilizzare il bicarbonato

Diverso quando, sempre restando in cucina, decidiamo di usarlo per ammorbidire l'impasto di un dolce o per rimuovere alcuni odori. Il bicarbonato può effettivamente elimanare il cattivo odore di un frutto ammuffito in frigo ma non riesce, ad esempio, con quello lasciato dal pesce.

Altro utilizzo corretto è quello di ammorbidire la carne, dal momento che riesce a rompere le proteine.

In cucina si può sfruttare la proprietà leggermente abrasiva di questo composto per pulire acciaio e fornelli.