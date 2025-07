Escherichia Coli in Sardegna, scatta il divieto di balneazione: ecco dove e cosa è il batterio

In Sardegna è scattato un divieto temporaneo di balneazione in uno dei tratti di costa più noti del nord dell’isola: La Licciola, a Santa Teresa Gallura. A imporre lo stop è stata un’ordinanza sindacale emessa l’11 luglio 2025, in seguito a una segnalazione dell’Arpas, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.

La presenza di Escherichia Coli

Il motivo? Un’eccessiva concentrazione di Escherichia Coli rilevata nelle acque durante un campionamento eseguito l’8 luglio. Secondo i dati forniti dal laboratorio di Sassari, i valori hanno superato i limiti previsti dalla normativa: 885 unità per 100 ml (quando il massimo consentito è 500) per l’Escherichia Coli e 137 per gli enterococchi intestinali, comunque entro i parametri. Il tratto interessato dal divieto è ben definito e si estende per circa 2,6 chilometri, identificato tra precise coordinate geografiche. L’area corrisponde alla stazione di monitoraggio La Licciola – B144ss, nel territorio comunale di Santa Teresa, in provincia di Sassari.

Anomalie meteo

Le autorità locali, in accordo con l’Arpas, attribuiscono l’episodio a precipitazioni intense e anomalie meteo verificatesi nei giorni precedenti. Le piogge, infatti, potrebbero aver compromesso temporaneamente la qualità dell’acqua. Al momento, non sono emerse evidenze di guasti o disfunzioni strutturali nei sistemi fognari o di scarico.

Per questo motivo, è stato stabilito il divieto di balneazione fino a nuova comunicazione. Nel frattempo, saranno installati cartelli di segnalazione per informare i bagnanti e verranno avviati controlli per individuare eventuali altre cause dell’inquinamento. L’ordinanza prevede anche l’invio dei dati al Ministero della Salute tramite i canali ufficiali. Le nuove analisi delle acque verranno effettuate nei prossimi giorni. Solo nel caso in cui i parametri torneranno nella norma sarà possibile revocare il divieto. Fino ad allora, ai visitatori e ai residenti è richiesto di evitare la balneazione nel tratto indicato, per ragioni di sicurezza sanitaria.

Cos’è l’Escherichia Coli

Escherichia coli (E. coli) è un batterio molto comune che vive normalmente nell’intestino degli esseri umani e degli animali a sangue caldo. Nella maggior parte dei casi è innocuo e fa parte della flora intestinale “buona”, utile per il nostro organismo. Tuttavia, alcuni ceppi (varianti) di E. coli possono essere patogeni, cioè in grado di causare malattie, soprattutto se ingeriti attraverso acqua o alimenti contaminati. I sintomi più comuni includono:

diarrea (anche emorragica nei casi più gravi)

crampi addominali

nausea e vomito

febbre (in alcuni casi)

Perché è un problema nelle acque di balneazione

Quando l’E. coli viene rilevato in concentrazioni elevate nell’acqua di mare, indica una contaminazione fecale, cioè la presenza di residui biologici umani o animali, spesso dovuti a:

scarichi fognari

piogge abbondanti che trasportano sostanze inquinanti in mare

presenza di allevamenti o rifiuti organici nelle vicinanze

Per questo motivo, se i valori superano i limiti stabiliti dalla

legge, scatta il: entrare in acqua può rappresentare un, soprattutto per i bambini, gli anziani o le persone con difese immunitarie più deboli.