Dimessa per sintomi generici. Il medico citofona a casa e salva una 15enne

La buona sanità in Italia esiste ed è rappresentata dai tanti medici dediti al proprio lavoro, che hanno a cuore la salute dei loro pazienti. Sono la maggior parte e la stria che proviene da Fermo, che ha fatto così tanto scalpore, dovrebbe essere considerata come la normalità nel nostro Paese. A raccontarla è stata Catiuscia Gasparroni, madre di una giovane 15enne, che alcune settimane fa ha avuto necessità dell'assistenza ospedaliera.

Tutto inizia a gennaio, quando la ragazza accusa un malore e viene accompagnata dai genitori al pronto soccorso. Dopo alcune ore, la 15enne è stata riaccompagnata a casa ma alle prime ore del mattino seguente, appena terminato il turno presso l'ospedale, a casa sua ha bussato il dottor Francesco Bernetti Evangelista. Non lavora presso l'ospedale ma è di supporto al pronto soccorso con una cooperativa che fornisce i medici ausiliari. Ha 70 anni, è in pensione, e la sua esperienza gli ha suggerito che quella ragazzina aveva probabilmente bisogno di un consulto più approfondito di quello effettuato al pronto soccorso. " Il dottor Francesco Bernetti Evangelista ha avuto lo scrupolo di approfondire, a distanza di dodici ore. Non ci aveva preavvisato, ci ha suonato alla porta. È stato molto cortese a pensarci ora il dialogo somigliava ad una scena di un film di Totò. Lui che si scusava per il disturbo e noi che lo ringraziavamo ", ha spiegato la signora Gasparroni al Corriere della sera, dopo che la loro storia ha fatto il giro d'Italia.