Europee 2024, l'evoluzione della comunicazione politica in una serie di podcast

Marketing con vista, è il progetto di divulgazione della cultura del marketing ideato da Davide Schioppa che nel 2019 ha fondato Podcastory, con lʼobiettivo di creare una vera e propria fabbrica di podcast. Ad oggi l'azienda si distingue per offrire consulenza specializzata nel campo dellʼaudio, proponendo una gamma di prodotti innovativi come il Branded content & entertainment, lʼaudio native, il personal branding, il sound logo e il rivoluzionario audioseeding.

In vista delle Elezioni Europee 2024, è stato lanciato uno speciale tematico dedicato al marketing politico. Si tratta di una serie di podcast il cui scopo è quello di analizzare come sia cambiato il modo di comunicare della politica, dei partiti e dei leader, ed esplorare come le strategie di comunicazione possano influenzare le campagne elettorali e il comportamento degli elettori.

Le interviste esclusive con gli esperti della comunicazione

Davide Schioppa, ideatore del progetto, per questo speciale ha intervistato figure di spicco della comunicazione politica, come: Francesco Maria Del Vigo, vice direttore de Il Giornale; Claudio Velardi, direttore responsabile de Il Riformista; Benedetta Frucci, responsabile della comunicazione del senatore Matteo Renzi; Gaetano Grasso, esperto di comunicazione politica ed istituzionale; Matteo Virelli, podcaster della generazione Z noto per le sue analisi politiche pungenti e Andrea Scavo, direttore Public Affairs per Ipsos.

Ogni ospite ha dato il suo punto di vista sulla comunicazione politica attuale e sulla sua evoluzione, fornendo un confronto tra la comunicazione dei leader italiani e quelli europei.

Le pagelle

Ma non soltanto, in ogni episodio, l'ospite presente ha dato il proprio voto alla comunicazione dei principali leader italiani. Sono venuti fuori giudizi schietti e diretti che hanno riservato grandi sorprese, offrendo un quadro inedito e stimolante della comunicazione politica nel nostro Paese. “ Il marketing è la mia professione e la comunicazione politica è una mia passione – ha dichiarato Davide Schioppa -.

Ho voluto sfruttare il successo che sta raccogliendo Marketing con vista per aprire una finestra sulla politica e ascoltare il punto di vista di amici e professionisti del settore che stimo, per capire come il marketing politico abbia la capacità di influenzare lʼelettorato

".