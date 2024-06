"Excellence", i festeggiamenti per la piattaforma che promuove il Made in Italy

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è svolta nella splendida cornice di Villa Brasini a Roma, il Red Carpet e l’International Dinner Gala Place di Nova Stella Lux, partner di Diga Golf ed Excellence Magazine, per celebrare l’uscita del nuovo numero di Excellence, piattaforma di supporto per la promozione del Made in Italy.

Un evento prestigioso di lunga data

La 28esima edizione dell'evento creato dalla dott.ssa Anita Lo Mastro, Partner e Senior Advisor per l’Internazionalizzazione e Promozione d’Impresa, con l’Alto Patrocinio dell’I.T.A (Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane), di Federalberghi Roma, di Fincalabra, del Comitato Atlantico, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, della Regione Lazio, della Fondazione ENAV E.T.S. e del Diga Golf (Associazione Diplomatici golfisti), ha riunito come sempre, un parterre di altissimo livello.

Diplomatici internazionali, rappresentanti delle istituzioni e imprenditori, la conduzione della serata è stata dalla giornalista Rai Camilla Nata, con le performance del Tenore Cristian Ricci, a cui è seguita la consegna degli Excellence Awards. realizzati dall’artista Marco Nereo Rotelli.

I premi consegnati

A ricevere gli ambiti premi, grandi nomi internazionali, dall'Ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba, all’Avvocato Catia Tomasetti, Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, al Dott. Claudio Bertolotto e al Dott. Lorenzo Galanti, Direttore Generale dell’I.T.A.

Tra i tanti ospiti che hanno presenziato alla serata, Maria Fajtova, soprano moglie dell'Ambasciatore della Repubblica Ceca Jan Kohout, la Presidente della Fondazione ENAV E.T.S. Alessandra Bruni, il Dirigente generale e Capo Dipartimento del MIMIT l’Avvocato Amedeo Teti, il Presidente del Comitato Atlantico Italiano Fabrizio W. Luciolli, il Prefetto Maurizio Masciopinto, Direttore dell’Ucio Centrale Ispettivo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Graditissimi ospiti inoltre, l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti S.E. Abdulla Ali Al Subousi, l’Ambasciatore del Sultano dell’Oman Nazar Al-Said, l’Ambasciatore della Moldavia Anatolie Urecheanu, l’Ambasciatrice della Lettonia Elita Gavele e Vugar Hajiyev, consigliere dell’Ambasciatore dell’Azerbaigian.

Tra gli imprenditori,, CEO di Aquera edi Villa Brasini. Per l'occasione, in conclusione del gala, gli ospiti hanno brindato con un'edizione speciale di “Bollicine”ideate per Nova Stella Lux.