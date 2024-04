"Fallo al forno con le patate". Così Jessy&Sasha sono diventati fenomeni su TikTok

Il trend degli animali sui social network non vive crisi. Filmati di cani che parlano, video di gatti che vivono come star e contenuti divertenti con protagonisti animali di ogni tipo raggiungono visualizzazioni da capogiro per la gioia dei creator, che li realizzano e li condividono. Ma c'è anche chi ha trasformato la vita del proprio amico a quattro zampe in una sorta di Truman Show, diventando una celebrity del web. È quello che ha fatto Jessy, una ragazza palermitana che, dopo avere adottato un Jack Russell, ha aperto un profilo su TikTok per raccontare la loro quotidianità tra gag e scene divertenti e il successo è stato immediato.

I video virali di Jessy e Sasha

Jessy&Sasha hanno esordito su Tik Tok a novembre 2020, quando il Jack Russell aveva pochi mesi, e da quel giorno hanno realizzato oltre centosettanta video condivisi sulla piattaforma, che li ha portati a collezionare numeri importanti per chi conosce i social: 87mila fan e 3,3 milioni di "Mi piace". La svolta è arrivata dopo due anni, nel 2022, quando Jessy ha pubblicato un video nel quale Sasha dorme mentre in sottofondo una voce fuori campo legge la lista della spesa e il cane si sveglia d'improvviso alla parola "pollo". Il video ha superato le 400mila visualizzazioni in meno di un giorno e da quel momento le view non sono più calate. Dalle risposte ironiche alle domande degli utenti alle gag con il cibo, Jessy e Sasha hanno superato il milione di visualizzazioni con i video delle finte telefonate a pizzerie, macellerie e ristoranti, dove il Jack Russell reagisce ogni volta che sente nominare i suoi cibi preferiti.

Le video risposte alle critiche

Virali, però, sono diventati anche i video nei quali la giovane palermitana ha risposto a chi critica la sua vita in simbiosi con Sasha. "Lei è la tua bimba? Ti ricordo che parliamo di una bestia", le ha scritto un utente e proprio a quell'utente, Jessy ha dedicato una video risposta: " La vera bestia è chi uccide, chi abusa di una donna, chi fa violenza psicologica". Ma le critiche piovute sull'account della coppia sono tante: "Farsi leccare la faccia dal cane, che schifo", "Chissà quanti peli nel letto", "Puzza e tu ci dormi". Così la ragazza ha scritto una lettera aperta al suo fidato amico e il video, neanche a dirlo, ha superato mezzo milione di visualizzazioni. " Lei non è il mio cane, è il mio punto fermo in questo mondo che si muove troppo veloce. È il coraggio che mi dà quando tutti se ne vanno, invece lei è lì ad aspettarmi. È l'antidoto migliore alla pochezza degli umani ", ha detto Jessica del suo Jack Russel.

"Fallo al forno con le patate"

Tanta popolarità ha portato critiche ma anche attacchi gratuiti e haters, che non hanno risparmiato Jessy e Sasha da commenti insensati e a volte crudeli. Da chi le suggeriva di abbandonarla in autostrada a chi di cucinarla come si fa in Cina. "Falla al forno con le patate così ti liberi", le ha scritto un uomo sotto a uno dei tanti video e la palermitana ha trasformato l'attacco nella giusta occasione per vendicarsi e fare visualizzazioni con una video risposta. Questa volta, però, a parlare non è stata Jessy ma la cagnolina Sasha, che alla parola "forno" ha ringhiato indispettita.

E il video è finito nelledi TikTok alimentando il loro successo.