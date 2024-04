Come fa Chiara Mangiatutto? Chi è la tiktoker che ingurgita chili di cibo

Di fenomeni sui social network ce ne sono in abbondanza. Qualcuno, però, spicca per originalità, vasto seguito e soprattutto per la capacità di scatenare accese polemiche. È il caso di Chiara Mangiatutto, 27 anni siciliana, che ha fatto del web il suo personale ring di sfida a colpi di cibo. A parlare per lei è la presentazione sul suo canale Youtube: "Ho una grande passione per il buon cibo e per le sfide alla 'Man vs Food'". Già, perché Chiara - sebbene appaia minuta e esile - è capace di ingurgitare quantità enormi di cibo e è riuscita a trasformare questa abilità in una sorta di lavoro.

Sono 380mila i follower che guardano su TikTok Chiara Mangiatutto affrontare nuove challenge, dove sfida sé stessa e i ristoratori, che le propongono portate faraoniche nel tentativo di farle perdere la gara. Ma lei per il momento ne è uscita quasi sempre vincitrice. Dalla classica "5 pizze in 30 minuti" a "Due colombe da 1,5 chili ciascuna", la giovane siciliana è riuscita a mettere una dietro l'altra una serie di sfide, che farebbero impallidire anche i più voraci.

Come è nata l'idea delle food challenge

Le prime sfide con gli amici sono iniziate nel 2015, ma sul web tutto è cominciato nell'agosto del 2023, quando Chiara a 26 anni ha deciso di pubblicare il suo primo post sui social: "Quella delle Food challenge è una 'passione' nata in concomitanza con l'inizio dei miei studi universitari. Un po' per gioco, un po' per voglia di superare i miei limiti, ho deciso di provarci. Non ho mai reso pubblico tutto ciò a causa della mia timidezza. Ora mi è venuta la voglia di superarla, di avere più coraggio e di mettermi in gioco". Così sono arrivati i primi video su TikTok e Instagram, filmati dove Chiara è arrivata a mangiare 1kg di granita e 1kg di brioche, 1kg di Amatriciana ma anche panini XXL e aperitivi completi. Più sono cresciute le visualizzazioni (centinaia di migliaia sin da subito) più l'asticella di Chiara Mangiatutto si è alzata e ben presto il popolo dei social l'ha eletta "Regina delle Food Challenge".

Il successo, gli hater e le critiche

Così sono arrivate le sponsorizzazioni e gli Adv e dalla Sicilia le sfide si sono spostate a Roma, Torino, Napoli e in altre parti d'Italia. Ma anche le quantità di cibo sono aumentate a dismisura: "Panino da 1,5 chili in 20 minuti!", "Menù messinese per una famiglia" e poi "All you can eat da record". Chiara è arrivata ad avere oltre tre milioni di visualizzazioni a video in poco meno di un anno. Ma tanto velocemente è arrivato il successo, tanto rapidamente sono spuntati gli hater e sono piovute le critiche: "Ma non vedete che questa ragazza ha problemi con il cibo?", "Ma non pensa alla sua salute? Tutto questo cibo senza poi vomitare è impossibile".

E ancora commenti negativi sotto ai suoi post: "Lei non è un modello sano. Cosa sta promuovendo?", "Ma ancora sponsorizzate questa ragazza visibilmente bisognosa d'aiuto". Qualcuno ha parlato addirittura di bulimia e Chiara ha messo in pausa le sue sfide per parlare di sé. Lo scorso novembre con un lungo post, la siciliana ha spiegato: " Voglio tranquillizzare tutti affermando che la mia salute fisica e mentale era ed è ottimale. Non sono mai stata soggetta ad alcun ricovero e non vengo obbligata da nessuno a fare food challenges. Decido io quanto e cosa mangiare, in quanto capace di intendere e di volere. Continuerò a postare le mie food challenges e altri contenuti" .

Chiara Mangiatutto, come fa a mangiare tanto

Nonostante le spiegazioni Chiara Mangiatutto è finita nuovamente nel mirino degli hater e a fine marzo, forte di un seguito di 35mila fan su Instagram e 15mila su Youtube (oltre i quasi 400mila su TikTok) ha svelato come riesce a mangiare tanto in un nuovo video messaggio. " So quello che faccio e conosco i miei limiti (e l'ho dimostrato fermandomi diverse volte). Per smaltire io non faccio mezz'ora di camminatina ma tre, quattro ore di tapis roulant o camminata su strada. Non mangio solo insalatina a casa e non digiuno, altrimenti il mio stomaco sarebbe così piccolo da non contenere neanche una nocciolina. L'ho imparato negli anni e a mie spese" , ha dichiarato la siciliana, spiegando di essere seguita da un nutrizionista: "Ci riesco seguendo una dieta ipocalorica ma voluminosa. Al giorno mangio 1,5 chili di minestrone e un chilo di verdure cotte o creud oltre a bere due litri di acqua. I macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) invece vengono regolati sulla base delle sfide che vado a fare". Dopo le spiegazioni Chiara Mangiatutto è tornata alle sue sfide. L'ultima è stata a Udine pochi giorni fa, dove è riuscita a mangiare una brioche ripiena da un chilo e mezzo, non prima però di avere invitato i suoi follower a non emularla.

Mai.