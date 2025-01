La famiglia Berlusconi non vende Villa Grande. Sarà la sede di rappresentanza Fininvest a Roma

L'entrata di Villa Grande, la splendida Villa Sull'Appia a Roma diventerà la sede di rappresentanza della Fininvest nella Capitale

Villa Grande a Roma non è più in vendita. L'ex villa di Zeffirelli, ultima dimora romana di Silvio Berlusconi, diventerà la sede di rappresentanza del gruppo Fininvest nella Capitale.

La fine dei "rumors"

La decisione arriva dopo settimane di voci sul possibile futuro della magnifica proprietà di oltre 7mila mq sull'Appia Antica. A raccontarlo fonti vicine alla famiglia Berlusconi che hanno confermato al Sole 24 ore la decisione. Si mettono in questo modo a tacere i tanti rumors che si erano diffusi ultimamente. Fininvest stava in effetti valutando l'ipotesi di una cessione attraverso l'intermediazione di Sotheby', cosa però che alla fine si è trasformata nella decisione di lasciarla in seno al Gruppo, come sede di rappresentanza a Roma.

La storia della villa

La villa era stata acquistata dal Cavaliere nel 2001 per quasi 4 milioni di euro e poi concessa in comodato d'uso gratuito al regista, molto amico dell'ex premier, Franco Zeffirelli, che visse lì fino al 2019, anno della sua morte. Nonostante il valore economico che avrebbe portato diversi milioni di euro nelle casse della holding che controlla tra l'altro Mfe-Mediaset e Mondadori - basti pensare alla plusvalenza tra l'acquisto e la base di vendita di almeno 17 milioni di euro stando ad indiscrezioni sulla valutazione fatta -, Villa Grande rimarrà alla famiglia con tutta la sua eredità dell'ultima parte della vita dell'ex premier scomparso nel 2023.

Le altre vendite

La decisione di tenere la villa non ha seguito quella di altre prestigiose proprietà, come la villa di Lampedusa, acquistata sempre da Silvio Berlusconi nel 2011 e venduta un anno fa per la cifra di tre milioni di euro. Non si tratta però dell'unica proprietà mantenuta. Marina è diventata ad esempio proprietaria di Villa Campari sul lago Maggiore, mentre la villa di Macherio è ora di Barbara e Villa Belvedere 2 di Paolo, fratello dell'ex premier.

Ci sono ancora però grandi gioielli immobiliari destinati comunque alla vendita, come Villa Gernetto, e la meravigliosa Villa Certosa di Porto Rotondo in Sardegna, stimata, secondo indiscrezioni, in circa 500 milioni di euro. Cifre ragguardevoli che nell'ambito delle dismissioni vanno oltre l'asset immobiliare. Come ad esempio il Monza Club, la squadra di seria A in pancia al 100% a Fininvest.

Cosa nota sono le trattative con la Gamco Investors dell'italoamericanoQueste stanno però vivendo un momento di stallo, c'era chi ipotizzava che l'accordo fosse saltato, e al momento non si esclude nulla neanche l'apertura di nuove trattative con altri ipotetici acquirenti.