Fausto Biloslavo, premiato al "Premio Charlot" per il giornalismo

Si terrà stasera, domenica 27 ottobre, al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, la serata di gala conclusiva della 36ª edizione del prestigioso Premio Charlot che vedrà sul palco alcuni dei nomi più illustri del panorama artistico e giornalistico, a conferma del il proprio ruolo centrale nella promozione del talento e della cultura. Il Premio, intitolato all’indimenticabile Charlie Chaplin, rappresenta un omaggio al grande cinema e alla comicità, ma anche una piattaforma di celebrazione per chi si distingue nei vari settori dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Le grandi presenze

La serata condotta da Gino Rivieccio, vedrà numerosi premiati a partire dall'attrice e conduttrice Ambra Angiolini, a cui verrà assegnato il Premio Charlot Speciale Fiction, un riconoscimento alla sua poliedrica carriera nel mondo dello spettacolo. Per il cinema, Chiara Francini riceverà il Premio Charlot Cinema grazie al suo contributo distintivo e originale alla settima arte.

Un momento speciale della serata sarà la premiazione di Roby Facchinetti, figura iconica della musica italiana, che sarà insignito del Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo. In ambito giornalistico, l’esperto di calcio e noto commentatore sportivo Gianluca Di Marzio riceverà il Premio Charlot Giornalismo Sportivo per il suo costante impegno nella cronaca sportiva.

Il premio a Fausto Biloslavo

Tra le tante prestigiose figure premiate, anche il giornalista di guerra Fausto Biloslavo. Una storia la sua che inizia dalla laurea in scienze politiche e subito dopo il primo battesimo del fuoco con un reportage durante l'invasione israeliana del Libano nel 1982, dove è l'unico a fotografare Yasser Arafat in fuga da Beirut.

Negli anni '80 un lungo cammino nelle zone delle "guerre dimenticate" dall'Afghanistan all'Africa, fino all'Estremo Oriente. Nel 1987 viene catturato e tenuto prigioniero a Kabul per sette mesi, dopo un reportage con la resistenza afghana contro l'Armata rossa. Il capo dello Stato di allora, Francesco Cossiga, ottiene la sua liberazione. La sua grande passione lo porta a seguire i conflitti più cruenti come il genocidio in Ruanda e nei Balcani racconta tutte le guerre dalla Croazia, alla Bosnia, fino all'intervento della NATO in Kosovo.

Il servizio più pericoloso in Cecenia nel 1997 per liberare Mauro Gallegani, fotografo di Panorama, rapito dai tagliagole locali. In trentacinque anni di conflitti ha lavorato e scritto per testate italiane (Il Giornale, Avvenire, l'Indipendente, Corriere della Sera, Panorama, Epoca, L'Europeo, Mediaset, Rai, Sky) e straniere (TSI – tv svizzera, NDR – tv tedesca, Antenne 2 – tv francese, L'Express, ORF – tv austriaca, Le Point, Jane's defence weekly, Insight, magazine del Washington Times, Time Life, El Mundo, NBC, CBS). Fondatore insieme ad Almerigo Grilz e Gian Micalessin anche dell'agenzia di free lance Albatross press agency. A lui il premio per il suo grande impegno sul campo di giornalista .

Gli altri premiati

Tra gli altri riconoscimenti quello a Federica Luna Vincenti che verrà premiata con Premio Charlot Produzione Spettacoli, e ancora il grande doppiatore Luca Ward che riceverà il Premio Charlot speciale cinema e teatro, mentre Liliana Cosi riceverà il Premio Charlot alla Carriera, confermando il legame tra il Premio e il mondo della danza.

Anche Federico Moccia sarà tra i premiati, ricevendo il Premio Charlot Cinema per il suo contributo alla narrativa e

al cinema, mentre, noto come il “dottore di Affari Tuoi,” sarà insignito del Premio Charlot per il miglior programma televisivo, per il successo e l’impatto popolare del programma.