Furto nella villa delle vacanze: ecco cosa è successo a Fedez a Forte dei Marmi

Niente gossip questa volta per Fedez, piuttosto guai da cronaca nera. Il rapper di Rozzano ha avuto un'amara sorpresa al rientro dal weekend in Versilia, dove per la prima volta si è fatto vedere in compagnia della sua nuova fiamma, Giulia Honegger. Tornato a Milano Federico Lucia ha denunciato la sparizione di un orologio del valore di circa 200mila euro, che lui stesso avrebbe dimenticato nella lussuosa villa affiatata a Forte dei Marmi e che è scomparso quando l'artista è tornato a cercarlo. Un giallo più che un vero e proprio caso di furto, anche se le autorità indagano.

Cosa è successo

I fatti risalgono alla scorsa settimana quando Fedez è stato ospite del Twiga dell'amico Leonardo Maria Del Vecchio, erede di Luxottica e neo proprietario dello stabilimento, che è stato di Flavio Briatore. Il rapper si è trattenuto al Forte per alcuni giorni e ha soggiornato a Villa La Rita, una lussuosa dimora con sei camere matrimoniali, piscina e bagno turco che si affaccia sulla via Provinciale. Terminata la breve vacanza Federico Lucia è rientrato a Milano ma, una volta a casa, disfatte le valigie, si sarebbe accorto di avere "dimenticato" uno dei suoi orologi nella villa in Versilia. A quel punto, riferiscono i quotidiani locali, Fedez avrebbe provato a contattare i referenti locali che si occupano della locazione dell'immobile, ma da un controllo accurato l'orologio - un modello realizzato in oro - non sarebbe stato trovato.

La denuncia a Milano

A quel punto, scosso dalla sparizione del gioiello - che è stato valutato circa 200mila euro - il rapper di Rozzano si è recato in questura per formalizzare la denuncia di furto e la segnalazione è stata girata al commissariato di Forte dei Marmi, che ora si sta occupando del caso. Secondo quanto riferito sempre dai quotidiani locali, non ci sarebbero segni di effrazione nei punti di accesso alla villa, quindi sarebbe esclusa la pista del furto ad opera di ladri.

Le forze dell'ordine stanno indagando per capire se ci sono collegamenti con un altro furto subito da una turista straniera proprio nei pressi della villa di Fedez, quando il rapper era lì in vacanza. Nel frattempo il rapper ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito all'accaduto, confidando nell'operato delle forze dell'ordine.