Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo

Arriva ufficialmente la parola fine sulla storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Il matrimonio tra i due è arrivato al capolinea: stando a quanto riferito da fonti vicine agli ex coniugi, nella giornata di ieri il Tribunale di Milano avrebbe emesso la sentenza di divorzio congiunto. I due avrebbero dunque siglato l'accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Come riportato dall'Ansa, non è previsto né un assegno di mantenimento per i bimbi né un assegno per l'influencer. Le spese scolastiche e sanitarie per i figli sarebbero a carico del rapper.

L'intesa raggiunta tra i due sarebbe stata quindi ritenuta adeguata dal Tribunale. Dal punto di vista legale, si tratta della pietra tombale sulla coppia che si è presa la scena di programmi tv, servizi e video sui social. Insomma, tra Fedez (assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci) e Ferragni (assistita dall'avvocato Daniela Missaglia) è definitivamente finita.

Di certo non siamo di fronte a un colpo di scena: l'epilogo era ormai scontato, per il dispiacere dei fan, visto che a dicembre il Tribunale di Milano aveva pronunciato la separazione ufficiale tra i due. Proprio a fine 2024 erano stati gli avvocati di Fedez a preannunciare l'esito finale: i legali avevano fatto sapere che nei mesi a seguire sarebbe stato pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer. In quell'occasione era stato sottolineata la " notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli ", alla luce dell'accordo complessivo raggiunto in breve tempo.

Anche Missaglia, avvocato dell'influencer-imprenditrice, aveva fornito dei dettagli: aveva smentito la presenza di un contributo pecuniario di mantenimento per i figli. Una misura che sarebbe stata " del tutto legittima ", ma a cui Ferragni ha deciso di rinunciare per privilegiare, " con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un'intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori ".

Le buone intenzioni sono state rispettate nei fatti, e così il matrimonio durato oltre sei anni si conclude senza guerre e ripicche. La storia d'amore era iniziata nel 2016, dopo una conoscenza iniziata nel dicembre del 2015, quando alcuni amici comuni avevano organizzato un pranzo.

Poi il rapporto si era via via intensificato, tanto che l'1 settembre 2018 erano stati i protagonisti del matrimonio celebrato a Noto, in provincia di Siracusa. Le nozze avevano avuto un grande seguito, con l'hashtag #theferragnez che aveva invaso i social. Poi è improvvisamente iniziato un lungo periodo turbolento , che ora finisce comunque con un divorzio pacifico.