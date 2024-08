Ferragosto da gustare

Ascolta ora 00:00 00:00

Da oltre 2000 anni il Ferragosto rappresenta, per gli antichi romani prima e gli italiani odierni poi, il giorno di festa più importante dell'estate.

Il suo nome deriva dal latino "Feriae Augusti" ovvero il "riposo di Agusto" giacché fu proprio il grande imperatore ad istituito nel 18 a.C. per celebrare la fine dei lavori agricoli e offrire un periodo di riposo e festeggiamenti ai lavoratori.

All' epoca dei Cesari, Ferragosto era allietato da corse di cavalli, banchetti e celebrazioni in onore di Conso, il dio della terra e della fertilità.

Nel corso dei secoli la festività ha subito molte trasformazioni all'insegna del sincretismo, fondendosi con le tradizioni cristiane e diventando una delle più importanti celebrazioni religiose, dedicata all' Assunzione di Maria.

In Italia è una festa nazionale, un vero e proprio capodanno estivo, e moltissime persone approfittano di questa occasione per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.

Pranzi e cene di Ferragosto sono un'usanza consolidata in tutto il Paese e in ogni regione, città e borgata vengono preparati piatti e manicaretti speciali proprio per l'occasione.

Certamente uno dei piatti più popolari è l'insalata di riso. Versatilissima , ci sono mille modi per prepararla. Solitamente include tonno, olive, pomodorini e uova sode.

Ma sono molti coloro che aggiungono sottoli e sottaceti , formaggio e condimenti come il pesto alla genovese.

Freschissimo, è un intramontabile classico da portarsi in gite fuori porta o al mare in spiaggia.

A Napoli e sulle splendide rive della Costiera Amalfitana vengono preparati gli Ziti di Ferragosto.

Sono lunghi cilindri di pasta secca che prima della cottura vengono spezzati in due ( tradizione vuole che il compito sia affidato alle ragazze in età da marito: se riescono nell'impresa allora nozze in vista. Qual ora invece non vi si riesca, è un infausto presagio di lungo nubilato.

La sfortunata porterà quindi su di sé il poco carino appellativo di "zitella", da ziti appunto).

Oracoli culinari a parte, gli Ziti di Ferragosto vengono conditi con pomodori freschi e secchi con l'aggiunta di una manciata di capperi, regalando un gusto davvero unico in grado di conquistare ogni palato.

In Sicilia è tradizione preparare la caponata, un gustoso piatto a base di melanzane, sedano, cipolle , capperi e olive, cotto molto lentamente in sugo agrodolce e quindi servito freddo. Una vera delizia!

Altro piatto ferragostale è sicuramente la frittata di zucchine e fiori di zucca.

Leggera e saporita, sia calda che fredda, è perfetta da gustare nel cuore dell'estate.

Le grigliate poi sono le grandi protagoniste del Ferragosto, siano esse di carne, pesce o verdura.

Le braci accese e i profumi che provengono dalle griglie scoppiettanti sono sicuramente tra le caratteristiche più amate di questa grande festa estiva.

Non mancano ovviamente i dolci, per finire in bellezza.

Taralli dolci con aroma di limone, torte di ricotta e visciole e il rinfrescante "gelo di mellone "( dessert siciliano in realtà a base di anguria, sono solo alcune delle dolcezze con cui concludere le grandi abbuffate di Ferragosto.Una tradizione che ormai si ripeta amatissima dalla notte dei tempi e a cui gli Italiani non rinunceranno mai.