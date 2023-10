Figuraccia di Repubblica sul vino, sondaggio pro-Meloni e Buttafuoco: quindi, oggi...

- Scopriamo per l’ennesima volta che se la sinistra nomina qualcuno nei ruoli chiave della cultura, sono tutti bravi, belli e competenti. Se lo fa la destra, come nel caso di Buttafuoco alla Biennale di Venezia, si scatena il solito ritornello delle “mani della destra sulla cultura”. Avreste anche fracassato le scatole eh.

- La storia del fisco che può entrare nel conto corrente di sicuro verrà rivista e aggiustata, almeno così assicura Salvini. Però vorrei dire una cosa al governo: se queste misure puzzano così tanto di sinistra, perché inserirle anche solo in bozza?

- Un sondaggio europeo pubblicato da Europe Elects oggi appare molto interessante. Molto. In vista delle elezioni europee del 2024 risulta che l’asse conservatore guidato da Giorgia Meloni potrebbe davvero fare l’exploit e riuscire a contare finalmente in Europa. I numeri dicono che i seggi conquistati dai conservatori sono in crescita (+3 nel giro di un mese) e soprattutto tra i sei partiti più votati, cinque sono conservatori o popolari. Qualcosa vorrà pur dire. Staremo a vedere.

- Il social media manager dell’esercito israeliano è un genio. L’Onu si lamenta per l’assenza di carburante negli ospedali di Gaza senza elettricità? Loro rispondono con una foto satellitare in cui mostrano le riserve di Hamas. Poche righe: “Cara Onu, il carburante chiedilo a loro”. Genio.

- Repubblica oggi pubblica questo pezzo. “Lollobrigida contro la ‘bufala’ del vino che fa male. Stop ai messaggi equivoci: l’alcol non fa bene”. Sintetizzo: non è vero quello che dice il ministro, il rischio zero per cancro e malattie non esiste dunque il vino fa male. Ora, sono andato su google e ho scritto “Repubblica vino fa bene” e ho trovato almeno una decina di pezzi in cui Repubblica, che critica Lollobrigida, dice la stessa cosa di Lollobrigida, ovvero che un bicchiere ogni tanto fa bene. Faccio un solo esempio, anzi due. Eccoli: “Non demonizzate il vino: bevuto con moderazione fa bene, lo dicono i dati”; “Vino, anche il bianco fa bene: un bicchiere al giorno protegge cuore e reni”. Pur di attaccare il ministro di Fdi sono arrivati a smentire se stessi. Sarebbe stato più saggio controllare prima, no?

- Causa emicrania, scusate la versione breve. A domani.