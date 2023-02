Francesco Baroni nuovo presidente Assolavoro: "Valorizzare il capitale umano"

L'Assemblea di Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore, ha eletto presidente per il prossimo triennio Francesco Baroni, che succede a Alessandro Ramazza. Dalle prime parole dopo la sua elezione, Baroni ha spiegato le sue idee e quello che sarà il suo percorso: " È essenziale puntare sulle competenze - ha spiegato - tanto più nell’anno europeo dedicato a questa leva importante per la competitività e tenuto conto delle enormi opportunità che si presentano con il PNRR. Le Agenzie per il Lavoro sono in prima linea da sempre per creare, aggiornare e integrare le competenze in stretto contatto con il mondo del lavoro e sono pronte a mettere a disposizione il proprio know-how per sfide più ambiziose che coinvolgano l'intero sistema Paese"

Grande fiducia nel capitale umano del nostro Paese, e nel mercato che nonostante le incertezze note a tutti, mostra positivi segnali di dinamismo: " L’incertezza regna e regnerà sovrana anche nel medio termine. -racconta- Tuttavia, il sistema produttivo della nostra Italia ha dimostrato di avere le caratteristiche per continuare a competere e crescere anche e soprattutto grazie al valore e alla qualità del nostro capitale umano, per cui sono abbastanza ottimista sull’outlook dei prossimi mesi ".

A caratterizzare il mandato del nuovo presidente sarà soprattutto il posizionamento del settore da un punto di vista sia qualitativo, sia quantitativo, per questo: " È necessario continuare a sviluppare le condizioni per la crescita del nostro livello di penetrazione nel mercato facendo leva sulla nostra capacità di fare la differenza fra flessibilità buona e flessibilità cattiva ", dice ancora Baroni. Altri temi importanti toccati, per dare nuovo impulso al lavoro, quelli della condivisione e della collaborazione con la Pubblica Amministrazione, la modalità più corretta di investire le importanti risorse del Pnrr, il contrasto alle forme di lavoro illegali ed in ultimo, ma di grande importanza, l'interazione tra scuola e tessuto produttivo, per uno sviluppo "sul campo" delle conoscenze scolastiche.