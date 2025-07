Gabriella Greison, la fisica insultata per la scollatura

Gabriella Greison è abituata a stare su un palco. Lo fa per raccontare la fisica quantistica, per portare il pubblico dentro i misteri delle particelle subatomiche, per ricordare che anche le donne hanno fatto, e fanno, la scienza. È laureata in fisica nucleare, è scrittrice, attrice, conduttrice e divulgatrice. Eppure, ancora nel 2025, sembra che per alcuni il vero problema non sia il contenuto del suo lavoro, ma il modo in cui si veste.

La polemica

È esplosa dopo che Greison è stata chiamata a fare da madrina alla cerimonia di laurea dell’Università di Messina, tenutasi nel magnifico scenario del teatro greco di Taormina. Un’occasione solenne e celebrativa. Ma ciò che ha fatto notizia non è stato il discorso tenuto dalla fisica o la sua presenza come simbolo di competenza femminile nel mondo della scienza. No, ad attirare insulti e commenti offensivi è stato un video pubblicato sui social, in cui Greison annunciava la sua partenza per Taormina indossando un vestito estivo e scollato, vista la temperatura di 44 gradi.

“Non vi ha turbato il vestito. Vi ha turbato che una donna parli di fisica”

Il commento di Gabriella Greison non si è fatto attendere. E non ha usato mezze misure. “ Riepilogo per chi non c’era ”, scrive sui suoi canali. “ Avevo un abitino fresco scollato, perché c’erano 44 gradi. Pare sia stato uno scandalo. Ah, e nel video parlavo di libertà, scelte, coraggio e futuro. Mica di saldi estivi da Zara ”.

Poi entra nel vivo della questione, con una riflessione tanto amara quanto necessaria: “ Quello che vi ha turbato non è il vestito. È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso. Che possa salire su un palco, spiegare la funzione d’onda e Schrödinger, e intanto avere le tette. Ops. ”

Il punto, per lei, non è il centimetro di stoffa, ma l’idea che una donna non possa essere autorevole, competente e libera allo stesso tempo. “ Non c’è un dress code per la dignità ”, conclude. “ E se cercate la decenza in un centimetro di stoffa, invece che nel contenuto delle parole, vi consiglio un esperimento: provate a usare il cervello ”.

Insulti, sessismo e la risposta perfetta

Gabriella Greison ha pubblicato anche alcuni dei messaggi ricevuti, tra cui uno particolarmente vile: “ L’età che avanza inesorabile costringe alcune donne a sparare gli ultimi fuochi d’artificio ”. La sua replica? Ironica e precisa come una formula ben calibrata: “ Non sono fuochi d’artificio. Sono esplosioni nucleari ben direzionate. E no, non sono gli ultimi. Sono quelli giusti, al momento giusto. ” Una risposta che sintetizza bene il suo stile: diretto, ironico, e con un solido fondamento scientifico e umano.

Un messaggio per tutte le ragazze

Greison ha chiuso il suo post ricordando che alla cerimonia c’erano migliaia di laureate, tutte vestite secondo la propria libertà e il proprio gusto. E ha posto una domanda importante: “ Secondo voi, com’erano vestite ieri le migliaia di ragazze che si sono laureate? A loro è quindi preclusa la carriera scientifica? ” E proprio loro, ragazze e ragazzi, hanno dimostrato di saper guardare oltre la superficie. “ Alla fine del mio discorso, centinaia di loro mi hanno chiesto un selfie. A voi che fate i moralisti, li chiedono? ”

In un tempo in cui la lotta per l’equità di genere dovrebbe essere data per acquisita, una donna che parla di scienza con passione e libertà viene ancora giudicata per il suo abito.

Gabriella Greison ha dimostrato, ancora una volta, che, ironia e coraggio sono gli strumenti più efficaci contro il sessismo. E che sì, si può parlare di fisica quantistica con un bel vestito addosso e la testa ben dritta sulle spalle.