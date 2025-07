Gardaland celebra 50 anni con una notte di musica e magia

Sarà una notte indimenticabile quella del 19 luglio 2025: Gardaland Resort, il parco divertimenti più famoso d’Italia, compie 50 anni e festeggia il traguardo con un grande evento musicale, trasmesso in diretta nazionale in radiovisione su RTL 102.5. Il 50th Anniversary Party, organizzato da FMEDIA, si preannuncia come uno dei momenti più memorabili della storia del parco, con artisti italiani e internazionali, DJ set, ospiti speciali e uno spettacolo mozzafiato fino all’una di notte nella suggestiva Piazza Jumanji.

Un compleanno in diretta nazionale

Il cuore dell’evento sarà trasmesso in diretta nazionale in radiovisione grazie alla partnership con RTL 102.5, media partner ufficiale della serata. Una scelta che permetterà a tutta Italia di vivere, in tempo reale, l’energia e l’emozione del cinquantesimo anniversario di Gardaland, un’occasione unica per condividere un momento storico.

La line-up: un ponte tra generazioni

La festa inizierà alle 18:30 con il warm-up musicale a cura dei DJ Alberto Zanni e Stefano Federici, che scalderanno l’atmosfera con una selezione ritmata e coinvolgente. A seguire, sarà Massimo Alberti, volto e voce storica di RTL 102.5, a guidare il pubblico in un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, in omaggio alle generazioni cresciute con Gardaland.

Il primo grande momento live vedrà salire sul palco un'icona della disco music internazionale: i The Trammps, protagonisti della leggendaria “Disco Inferno”, riporteranno in scena il sound esplosivo degli anni in cui Gardaland ha aperto le sue porte per la prima volta, nel 1975.

La musica del presente (e del futuro)

Dopo questo tuffo nel passato, il 50th Anniversary Party si proietterà nel presente con artisti di grande rilievo del panorama musicale italiano. Tra i più attesi, i Boomdabash, band salentina tra le più amate, che farà ballare tutta la piazza con il suo mix travolgente di reggae, pop e urban.

A seguire, Sarah Toscano, giovane talento emergente e vincitrice di un celebre talent show, porterà sul palco tutta la sua energia e personalità, già apprezzata dal grande pubblico. Insieme a lei, Carl Brave, figura centrale della scena urban italiana, proporrà i suoi brani più iconici e la recente collaborazione proprio con Sarah Toscano. La serata si concluderà con due nomi di punta della musica italiana: Rkomi, artista capace di fondere generi e stili conquistando un pubblico trasversale, e Francesca Michielin, cantautrice di straordinaria sensibilità e potenza vocale, pronta a regalare un'esibizione intensa ed emozionante.

Un evento spettacolare

Non solo musica: ad arricchire l’esperienza ci saranno scenografie spettacolari, giochi di luce, effetti laser e un’atmosfera da grande festival internazionale, degna di un evento che celebra mezzo secolo di emozioni, sogni e

divertimento. Il 50th Anniversary Party non sarà solo un concerto, ma un vero e proprioalla storia di Gardaland, un evento che unisce passato, presente e futuro attraverso la forza universale della musica.