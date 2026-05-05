Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: "Chi vi attizza?". E Sempio risponde: "La Meloni"

Quello che ormai viene definito da più parti “Forum dei seduttori”, frequentato in passato da Andrea Sempio, è una sorta di “diario” virtuale della vita dell’indagato per il caso di Garlasco fino al 2016, quando ha improvvisamente smesso di scrivere dopo essere stato particolarmente attivo. Oltre 3000 i messaggi lasciati con il nickname Andreas su temi molto vari, che per lo più si concentrano sulla sfera affettiva e sessuale di Sempio in quegli anni, fino a quasi i 30 anni. Tra tutti questi messaggi, che in alcun modo sono correlati all’indagine in corso ma rappresentano un’appendice pruriginosa a latere, ve n’è uno che sta facendo chiacchierare.

Alla domanda di un tal “IlConteMascetti” posta sul forum “Una donna col senso dell’umorismo mi attizza. Chiaramente ci sono altri fattori che aumentano la mia attrazione: dal cinismo spontaneo alla capacità di discutere di concetti iper-astratti fino al semplice suonare (si parla di strumenti: se una donna canta come Skin sticazzi). A volte ci sono persino ragazze che in teoria non hanno niente che spicca ma mi trasmettono una carica sessuale infinita[...] E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo”.

Andreas sembra non avere dubbi nella sua risposta: “La Meloni”. Era il 2016, Fratelli d’Italia era nato appena due anni prima e Giorgia Meloni in quel periodo non era in parlamento perché FdI non aveva raccolto abbastanza voti per ottenere un seggio al parlamento europeo, dove lei era candidata, ma era in corsa come sindaco di Roma per il centrodestra. Quindi, comunque, aveva un’esposizione mediatica abbastanza importante.

Un utente ha perfino chiesto ad Andreas per quale motivo avesse scelto proprio la leader di Fratelli d’Italia ma l’utente non ha mai risposto e pochi mesi dopo ha lasciato il forum. Non è che uno dei tanti messaggi, alcuni anche deprecabili per modi e contenuti, che comunque non configurano reati se non indignazione di carattere morale.