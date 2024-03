Assolto Javier Rigau, marito di Gina Lollobrigida: non diffamò la famiglia di Piazzolla

Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, condannato a 3 anni per circonvenzione di incapace dalla VIII sezione penale del tribunale di Roma, incassa un'altra sconfitta. Durante una trasmissione televisiva, il marito della diva Javier Rigau aveva accusato la sua famiglia di aver contribuito a isolare la Lollobrigida dagli effetti più cari.

La reazione di Piazzolla

Immediatamente Rigau era stato denunciato per diffamazione da Piazzola, finendo a processo difeso dal penalista Alessandro Gentiloni. Oggi arriva la sentenza e lo spagnolo che da sempre si è battuto denunciando l'isolamento della diva, è stato assolto con formula piena. Per la legge non c'è stato nessun oltraggio e nessuna diffamazione.

La soddisfazione e le parole di Rigau

Abbiamo raggiunto telefonicamente Javier Rigau che da sempre vive in Spagna per avere un commento su questa decisione: " Ero molto tranquillo, perché quello che avevo detto in tv, ovvero che anche la famiglia del Piazzolla aveva contribuito all'isolamento, era quello che avevamo messo nero su bianco, sia io che il figlio e il nipote in tribunale. La denuncia che avevamo fatto noi tre contemplava anche questo. Quello che è stata una sorpresa per me, è il fatto che questa "banda" come ho detto in televisione, si sia mostrata così 'sensibile' da offendersi per una cosa per la quale il figlio Andrea è stato recentemente condannato (ricordiamo che la sentenza e al primo grado di giudizio, ndr), ma alla fine da questa denuncia sono stato assolto con formula piena, perché quello che ho detto è una verità grande come una cattedrale ".

La vicenda

I Piazzolla sono: " Una banda familiare specialista nella tecnica di persuasione...e la madre nella tecnica di persuasione della mente ". Era l’accusa pronunciata in un salotto televisivo da Javier Rigau, che aveva scatenato la querelle giudiziaria tra la famiglia di Gina Lollobrigida e il suo factotum Andrea Piazzolla. La vicenda risale ad una dichiarazioni fatta il 29 settembre 2019 durante un’intervista in cui Rigau ha detto che i genitori del factotum, Concetta Cinque e Girolamo Piazzolla, avevano organizzato un " complotto " per isolare Gina Lollobrigida e " appropriarsi di tutto il suo patrimonio ".