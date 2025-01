Giorgio Locatelli chiude il ristorante di Londra, Michelin cancella il locale dalla guida

Ventitré anni di storia cancellati con un post. " È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora ". Così lo chef Giorgio Locatelli, amatissimo giudice di MasterChef Italia, ha annunciato su Instagram l'improvvisa chiusura del suo ristorante di Londra, Locanda Locatelli. La notizia è arrivata come un filmine a ciel sereno dall'account Instagram del locale, due giorni dopo l'inizio del 2025, subito dopo il cenone di San Silvestro che ha rappresentato l'ultimo servizio per la brigata di Locatelli e per lo stesso chef.

L'annuncio dell'improvvisa chiusura

Subito dopo i festeggiamenti di Capodanno, sulla pagina Instagram della Locanda Locatelli, è arrivata la nota ufficiale con l'annuncio della definitiva chiusura: " È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora. Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici ". Ma gli ultimi post condivisi sul web non lasciavano presagire un epilogo simile, anzi. Le ultime recensioni comparse in rete, frutto dell'esperienza vissuta dai clienti alla Locanda, descrivevano un ambiente di qualità con piatti di livello e il locale era stato addirittura inserito nell'elenco dei migliori ristoranti italiani di Londra. Lo stesso Giorgio Locatelli, che nelle ultime settimane ha rilasciato molte interviste in occasione del ritorno in televisione alla guida di MasterChef, non aveva neppure accennato all'imminente chiusura.

Una storia lunga ventitré anni

La scommessa culinaria di Giorgio Locatelli era cominciata nel 2002 quando, insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, aveva deciso di aprire un ristorante di cucina italiana nel cuore di Londra. Il locale si trovava nel lussuoso quartiere di Marylebone all'interno dell'Hyatt Regency London e serviva piatti della cucina italiana rivisitati in chiave contemporanea. Nel 2003, quando la Locanda aveva iniziato a ottenere i primi consensi, Michelin aveva assegnato al ristorante una stella per l'alta qualità del menù proposto dallo chef italiano.

Il futuro di chef Locatelli

La chiusura della Locanda Locatelli, però, sembra non preoccupare né i dipendenti né lo chef. Nella nota affidata ai social, infatti, si parla di nuovi progetti: " Quando si chiude una porta, se ne apre un'altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto. Vi auguriamo un felice, sano e prospero 2025 ".

In attesa di scoprire quale futuro si delineerà per Giorgio Locatelli e la sua brigata, la- che allo chef aveva assegnato una stella nel 2003 - ha già rimosso la Locanda Locatelli dalla guida online. La pagina dedicata al locale con la recensione sui piatti e sulla cucina di Locatelli è stata cancellata e con essa un pezzo di storia.