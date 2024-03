Le "Girl Dinner", un esempio da non seguire

Noi siano ciò che mangiamo. Un adagio antichissimo che rivela una verità quasi assoluta, ovvero che gli alimenti che introduciamo nel nostro corpo contribuiscono in maniera significativa a determinare il nostro stato di salute psicofisica, nel bene o nel male. Già i nostri antenati sapevano quanto fosse importante nutrirsi nella maniera più adeguata. Queste cinque brevi parole riassumono così un concetto facilmente comprensibile da tutti. Almeno, da quasi tutti.

L' esempio negativo giunge ancora una volta dal mondo dei social. Su Tik Tok negli ultimi mesi sta letteralmente impazzando una moda inquietante e che può rivelarsi pericolosamente dannosa, senza mezzi termini. Si tratta delle cosiddette "Girl Dinner" ovvero le Cene delle Ragazze. L'hashtag di riferimento ha largamente superato il miliardo di visualizzazioni e sta cominciando a dilagare anche sugli altri social network come Instagram e Facebook.

Le Girl Dinner sono sostanzialmente piatti di snack e spuntini leggeri (o presunti tali) che in video vengono spacciati per pasti completi a tutti gli effetti. Le "cenette" presentate sui social (molto spesso da influencer con migliaia e migliaia di seguaci) consistono generalmente in menù improvvisati al momento con quanto si può reperire facilmente in casa senza dover mettersi ai fornelli. Quindi affettati di vario tipo, patatine, popcorn, sottaceti e sottoli, formaggini, salse e salsine di ogni tipo, merendine, cioccolata, caramelle gommose, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino o da una bibita gasata. Lo scopo di tutto ciò è solo quello di riempirsi lo stomaco e placare la fame, senza curarsi di ciò che si è ingurgitato.

Molte tiktoker mostrano con orgoglio i video delle proprie girl dinner realizzate con cibi improvvisati e non certamente salutari. Se avessero speso metà del tempo impiegato per la realizzazione del loro video per dedicarsi a cucinare qualcosa certamente avrebbero potuto prepararsi una cenetta decisamente più salubre. Ovviamente non avrebbero ottenuto lo stesso numero di like e visualizzazioni.

La caccia alla notorietà e alla visibilità sui social continua a creare pericolose insidie per le sane abitudini alimentari. Le "girl dinner", per quanto sicuramente veloci, comode e gustose rappresentano un pessimo esempio da seguire. Nutrirsi di alimenti spesso iper processati, stracolmi di zuccheri e conservanti può essere un'eccezione ma non può diventare una regola da seguire.

Il nostro corpo è una macchina perfetta che richiede però una cura continua e in primis un'alimentazione sana e bilanciata.

Le girl dinner mettiamole da parte, ci sono tanti modi per nutrirsi velocemente e come si deve.