Mercatini di Natale, dove si trovano i più belli in Italia: 12 città da visitare, date e aperture

Dicembre è uno dei mesi più amati per l’atmosfera tipica del Natale che arricchisce di un’aurea magica molti borghi italiani in cui vengono allestiti dei memorabili mercatini tutti da esplorare.

Da Nord a Sud le città italiane diventano uno scenario perfetto per passeggiare e avere la possibilità di fare shopping scegliendo prodotti creativi e artigianali che fanno davvero la differenza. Grazie a i mercatini di Natale si possono fare acquisti e affari vantaggiosi. Essi permettono anche di degustare e scoprire prodotti locali degni di nota che meritano attenzione.

Scopriamo quali sono i dodici più suggestivi e imperdibili mercatini di Natale.

1. Gubbio (Umbria)

È il luogo in cui il Natale si vive, si sente e si porta con sé grazie a tanti eventi in programma e con i mercatini che sono organizzati nella Piazza Quaranta Martiri. Per l’occasione è addobbata di luci e stand in legno tra i quali è possibile acquistare creazioni artigianali e degustare tante specialità culinarie dell’Umbria. Per i più piccini viene allestita la Giostra Incantata.

Maggiori info qui

2. Milano (Lombardia)

La città di Milano durante il periodo natalizio si illumina. Ai Giardini Pubblici Indro Monatelli è localizzato un Villaggio di Natale meraviglioso che incanta non solo i piccini ma anche gli adulti. Dal 1° dicembre al 6 gennaio in Piazza Duomo viene allestito un mercatino caratterizzato da casette di legno dove si possono trovare cibi deliziosi , prodotti artigianali e regali creativi di ogni genere. È aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Queste altre info su cosa fare a Milano a Natale qui

3. Bolzano (Trentino Alto Adige)

La città diventa meta di shopping grazie all’allestimento di un mercatino che parte da Piazza Walther, in Viale Stazione, e prosegue in Via Isarco e nel Parco dei Cappuccini. Tra le strade della città troviamo oltre 90 casette di legno. Vengono esposte specialità culinarie locali, accessori creativi, oggetti decorativi di goni genere e tessuto.

Nel sito ufficiale trovi tutte le info con gli eventi

4. Santa Maria Maggiore (Piemonte)

Nel cuore della Valle Vigezzo dal 6 all’8 Dicembre è organizzato uno dei mercatini di Natale più famoso d’Europa. Vanta circa 210 chalet in legno e 40 produttori enogastronomici. Per creare al meglio l’atmosfera suggestiva di questo periodo gli abitanti del posto addobbano i balconi di luminarie creando delle vere e proprie opere d’arte competitive.

Visita il sito per avere tutte le info dettagliate

5. Montepulciano (Toscana)

Ogni anno la città nel periodo natalizio ospita le bancarelle che vengono allestite tra le vie del centro storico a partire da Piazza Grande, a due passi dalla fortezza medievale. Per questa occasione diventa un vero e proprio Castello di Babbo Natale dove è possibile anche fare un giro su simpatici pony. Il giro per le bancarelle si può concludere con un calice di buon vino da gustare sulla Christmas Terrace, la terrazza nel cuore del centro storico che si trova proprio a pochi metri da Piazza Grande da cui ammirare un panorama fantastico.

Ti è venuta voglia di fare una visita natalizia a Montepulciano? Qui trovi tutte le info

6. Lucca (Toscana)

Già dal 22 novembre le vie del centro storico vengono addobbate a festa. In particolate in Piazza Napoleone e piazza San Frediano vengono allestite delle casette di legno tra le quali piccoli e grandi possono trovare il regalo giusto da acquistare. A rendere ancora più bella l’atmosfera le installazioni creative e gli eventi imperdibili.

In giro per Lucca a Natale? Scopri cosa fare nel sito ufficiale

7. Bologna (Emilia Romagna)

L’appuntamento è il Portico della Chiesa di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore e a pochi passi dalle due Torri dove viene allestita la Fiera di Santa Lucia. Tra le 35 bancarelle di legno si trovano addobbi per l’albero, decorazioni, articoli per il presepe, prodotti artigianali di ogni genere.

8. Modena (Emilia Romagna)

La città durante il mese di dicembre si anima di mercatini suggestivi. Il più prestigioso è quello in Sant’Eufemia. Riunisce ogni anno una trentina di artigiani e artisti che espongono le loro creazioni. A poca distanza precisamente in Piazza Matteotti viene allestito il MAAM Mercato di Artigianato Artistico Modena dove artisti e artigiani di alto livello, espongono le ceramiche, burattini intagliati a mano, giocattoli di legno, gioielli e bigiotteria, lampade, mosaici, passamanerie, sculture e oggetti in pasta di sale. Per maggiori info visita il sito dedicato

9. Macerata (Marche)

Numerosi sono i mercatini e i laboratori creativi che vengono organizzati durante questo periodo dell’anno. Nota è l’iniziativa Macerata per Natale caratterizzata da mercatini, eventi ed attività creative in grado di coinvolgere sia i piccoli che gli adulti.

10. Borgo Egnazia (Puglia)

In Puglia a Borgo Egnazia nei fine settimana di dicembre (6, 7, 13, 14, 20, 21, 23 e 26 dicembre) fino all’arrivo del nuovo anno, le stradine del borgo si animano di botteghe di artigiani che espongono i loro prodotti. Si spazia dai profumi ai gioielli sino alle degustazioni di specialità enogastronomiche locali.

11. Alberobello (Puglia)

La Capitale dei Trulli ospita due grandi appuntamenti. Il primo si chiama We Are in Trulli ed è caratterizzato da luminarie, mercatini, pista di pattinaggio sul ghiaccio e la casa di Babbo Natale. Il secondo evento invece è il LiFe Light Festival. È una vera propria mostra d'arte luminosa in cui artisti di fama internazionale partecipano con le loro installazioni interattive.

12. Matera (Basilicata)

Dal 4 al 28 dicembre nella centralissima Piazza Vittorio Veneta si svolge il Matera Christmas Village. Ospita i Mercatini di Natale ricchi di tante idee regalo e prodotti enogastronomici. In programma anche la Baita di Babbo Natale, il Teatro dei burattini, artisti di strada, Calata acrobatica di Babbi Natale, e le ricette della tradizione culinaria materana. Non mancheranno poi le musiche natalizie e le melodie degli zampognari e dei canti natalizi. Grande attesa per il Presepe Vivente nei Sassi un importante appuntamento nella città di Matera reso suggestivo dalle luci dei Sassi di Matera che al calar del sole creano uno scenario unico nel suo genere.

