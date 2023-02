Giuseppe Cruciani sbotta contro Paola Egonu: "Ma che ca**o vuole!"

Le recenti dichiarazioni di Paola Egonu, co-conduttrice al Festival di Sanremo, hanno sollevato un autentico polverone. Dopo Claudia Marthe, madre della cantante Elodie, che si è detta " disorientata dalle parole della pallavolista ", adesso è il turno di Giuseppe Cruciani commentare la scioccante uscita della sportiva.

"Ma che ca**o vuole!"

Intollerabili, per il giornalista e conduttore radiofonico, le dichiarazioni di Paola Egonu, pallavolista italiana nata da genitori di nazionalità nigeriana. A pochi giorni dall'inizio del festival di Sanremo, la Egonu ha affermato senza mezzi termini di avere dei dubbi sulla possibilità di mettere al mondo un figlio: " Se sarà di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità? ". Un'immagine orribile quella data dell'Italia dall'atleta, nata e cresciuta nel Paese.

Giuseppe Cruciani è stato molto duro nella sua replica. " C’è una signora che si chiama Paola Egonu che gioca in Turchia, non proprio un modello per i diritti umani, che sostiene di aver paura di mettere al mondo un figlio nero a causa del razzismo in Italia ", esordisce il conduttore della Zanzara nel suo monologo. "Descrive l'Italia come l'Alabama. Racconta che alla madre servono freddo il caffè al bar" , aggiunge.

Cruciani passa poi a evidenziare le contraddizioni di Paola Egonu. " Di contro, viene strapagata, omaggiata da chiunque. È una delle conduttrici del Festival di Sanremo ", spiega. " La mia prima sensazione è: ma che cazzo vuole? Quale è il paese che le ha consentito, per meriti naturalmente, ma qualcosa ci ha messo anche questo Paese, di essere omaggiata e diventare una campionessa? Dove è l'Alabama? A Sanremo? ", aggiunge.

Dubbi leciti, quelli di Giuseppe Cruciani. La sensazione di molti è che Paola Egonu non sia stata proprio giusta e corretta nei confronti di un Paese che le ha dato, e continua, a darle tanto.

Lo sconcerto di Claudia Marthe