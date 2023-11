Il Granchio blu arriva a Montecitorio: degustazione alla Camera dei deputati

Per essere smaltito deve essere mangiato. E per essere apprezzato deve essere conosciuto a tavola. Ecco allora che il granchio blu arriva alla Camera dei deputati. Il 14 novembre, alle ore 18:00, è infatti prevista una degustazione con showcooking proprio a base della specie aliena che sta distruggendo i nostri mari. Una delle varie campagne, questa, che nascono nel nostro Paese per spingere al consumo del crostaceo killer.

La degustazione

Dietro quest’evento, c’è una mente ben precisa: il deputato azzurro Francesco Battistoni. Già sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali durante il Governo Draghi, l’onorevole ha organizzato una tavolata di 100 deputati che si siederanno ai tavoli del Ristorante Montecitorio per assaggiare un primo al granchio blu cucinato dalla chef Ilaria Capuccini. All’incontro sarà presente la startup riminese Mariscadoras S.r.l. Benefit, che con il suo progetto “Blueat-La Pescheria Sostenibile” sta impegnandosi affinché il granchio venga pescato – e non ributtato a mare – poi venduto in circuito gastronomico che include sia la Gdo italiana che l’estero, dove il prodotto è molto apprezzato.

Spiega al ilGiornale.it la biologa marina Carlotta Santolini, una delle 5 donne che hanno dato via al progetto: “Quando abbiamo presentato la prima volta il progetto avevamo parlato proprio con Battistoni. Affascinato dal nostro lavoro, ci ha invitato ora a Roma per far conoscere meglio il granchio in cucina, ma soprattutto per spiegare cosa stiamo facendo”.

Il progetto Blueat

Uno dei gesti significativi di questa startup è stata offrire la propria disponibilità ai pescatori ad acquistare tutta la quantità di granchio blu reperito nell’Adriatico e Ionio (Zona FAO 37.2) a un prezzo convenzionato presso il punto di sbarco o presso il mercato della cooperativa che raccoglie il pescato dei propri pescatori artigiani.

Il passo immediatamente successivo è stato quello di creare un circuito dei supermercati italiani: per adesso sono coinvolti Pam e Coop, una new entry. Nella cooperativa, da fine mese, verranno infatti venduti polpette, sughi pronti e maionese, tutto a base di granchio blu. Altro canale seguito dal progetto è quello dell’esportazioni: questo mese infatti è partito il quarto container con granchio blu semilavorato, destinazione Miami.