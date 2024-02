L'intensa ondata di maltempo che si è oggi abbattura sulla Liguria ha fatto sentire i suoi effetti devastanti con grandi criticità su tutto il territorio. Soprattutto Pieve Ligure, che ha subito i danni maggiori, è stata letteramente "spezzata in due". Una grossa frana ha completamente bloccato la viabilità della stada che collega la parte bassa a quella alta del "borgo".

Il grosso del grosso muro

A causa delle torrenziali piogge, intorno alle 16,30 in Via Roma, è crollato sulla carreggiata un grosso muro di contenimento di un giardino privato a pochi metri dall'Aurelia. Solo per un caso fortuito non ci sono stati feriti e nessun automobilista è stato coinvolto, visto che soli a pochi metri più a valle, stava in quel momento transitando uno scuolabus che stava portando a casa gli studenti da scuola.

I soccorsi

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco che tutt'ora stanno mettendo in sicurezza la strada, cercando di creare un varco per consentire l'accesso della viabilità verso la parte alta del comune, attualmente raggiungibile solo attraverso le creuze - termine ligure che indica il tipico viottolo stretto o la mulattiera che fende verticalmente, le colline -. Al momento sarebbero state tagliate fuori un migliaio di persone che non possono raggiungere le loro abitazioni.

I lavori andranno avanti ad oltranza e non è ancora chiaro quando la zona sarà nuovamente attraversabile. Al momento l’amministrazione comunale starebbe aspettando le prime valutazioni per decidere sull’apertura delle scuole (a monte ci sono una scuola elementare e una scuola media) per la giornata di domani e su come garantire un eventuale presidio medico.

L'altro grave episodio

Oltre al muro di contenimento, ne è anche crollato un altro davanti ad una scuola paritaria di San Fruttuoso in via Amarena, precipitando nel parcheggio sottostante provocando danni solo a cose ma non a persone. Altri smottamenti si sono registrati in tutto il territorio, con il crollo di un muraglione che costeggia la scala esterna in cemento della scuola media paritaria Contubernio d'Albertis. La scala non è usata normalmente dagli studenti durante la giornata, ma se il crollo fosse avvenuto durante l’orario di ingresso, le conseguenze potevano essere ben più gravi.

I detriti di cemento, pietra e ferro hanno completamente sommerso e danneggiato una vettura, che era ferma sotto il muro, e parzialmente danneggiato un’altra parcheggiata vicina. Anche in questo caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno transennato l'area e gli agenti della Polizia locale. Il crollo, ha comunque confermato il preside dell'istituto, non ha avuto conseguenze sulle attività scolastiche.