Hai bisogno di usare il bagno in aereo? Qual'è il momento migliore secondo l'esperta

Sempre meglio evitare di recarsi alla toilette dopo l'annuncio dell'atterraggio da parte del pilota

Hai bisogno di usare il bagno in aereo? Qual'è il momento migliore secondo l'esperta
Anche una cosa semplice come andare in bagno può diventare complicata in aereo, specie se si sceglie, avendo ovviamente la possibilità di farlo, il momento sbagliato: il rischio è quello di rimanere bloccati in una lunga coda dietro il carrello che distribuisce i pasti oppure di dover attendere un'eternità prima di ritornare al proprio posto

A ciò si aggiunga che vi sono dei momenti in cui è vietato recarsi alla toilette, come ad esempio durante il decollo o l'atterraggio oppure quando in volo rimane acceso il segnale di obbligo di cintura allacciata. A dare qualche consiglio utile è Sarah B., assistente di volo di una grande compagnia aerea internazionale che ha preferito mantenere anonimo il suo cognome: essenzialmente sono due, potendo scegliere, i momenti da selezionare, vale a dire subito dopo l'arrivo del primo pasto e subito prima dell'annuncio di atterraggio.

"Nel momento in cui annunciano che si sta per atterrare, tutti corrono in bagno", spiega la donna, per cui è sconsigliabile muoversi dal proprio posto dopo la trasmissione del messaggio da parte del pilota:"Per questo è meglio evitare il traffico di chi vuole scendere con la vescica vuota, i capelli pettinati e i denti lavati", aggiunge.

Ma i passeggeri solitamente in bagno"ci corrono anche subito dopo aver mangiato, si rischia di rimanere bloccati dietro i carrelli per la consegna dei pasti, ed è difficile per loro tornare velocemente al proprio posto". In sostanza serve una strategia, anche nei voli a lungo raggio, quando i pasti serviti sono due: il secondo pasto di solito avviene circa 60-90 minuti prima dell'atterraggio, quindi se si aspetta fino a quel momento, si rischia spesso di rimanere bloccati in una lunga coda o di non riuscire a posizionarsi sulla poltrona prima che si accenda il segnale delle cinture di sicurezza allacciate per la discesa.

La strategia migliore, pertanto,

è quella di alzarsi e dirigersi immediatamente verso il bagno subito dopo la pulizia del primo pasto, quando la maggior parte delle persone si sta ancora sistemando, sta guardando un film o sta iniziando ad addormentarsi.

